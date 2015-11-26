Генпрокуратура потребовала с Пушкарева 3,2 млрд рублей

Надзорное ведомство серьезно взялось за такое дело
Это интересно 17:34
Администрация Владивостока. Фото: ИА PrimaMedia

Генеральная прокуратура России подготовила иск к бывшему главе администрации Владивостока Игорю Пушкареву на сумму 3,2 млрд рублей. Основанием послужили выявленные факты картельного сговора главы города и подведомственного ему учреждения "Дороги Владивостока" с компаниями его брата, уточнили в ведомстве

Как отметили в Генпрокуратуре, основанием стали результаты проверки соблюдения бывшим главой администрации Владивостока требований законодательства при заключении контрактов по закупке строительных материалов для муниципальных нужд.

"Основанием послужили выявленные факты картельного сговора главы города и подведомственного ему учреждения "Дороги Владивостока" с компаниями его брата (группа компаний "Востокцемент"). В результате сговора было заключено не менее 90 контрактов и получено по ним более 3,2 млрд рублей", — отметили в Генпрокуратуре.

Уточняется, что по результатам подготовлен иск об обращении в доход государства имущества, полученного коррупционным путем. Иск предъявляется к Пушкареву и еще восьми соответчикам.

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