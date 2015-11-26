РДС-Восток временно снижает цены на билеты на дрифт-соревнования во Владивостоке

Предпродажа билетов действует до конца мая

В соревновании примут участие сильнейшие гонщики Дальнего Востока. Фото: предоставлено РДС-Восток

Организаторы соревнований по дрифту РДС-Восток (0+) заявили о временном снижении цен на билеты. 13 июля во Владивостоке состоятся соревнования по дрифту РДС-Восток, до конца мая билет на мероприятие можно приобрести за 1000 рублей (обычная цена билета — 1500 рублей), сообщили ИА PrimaMedia организаторы.

"Мы решили последовать примеру авиакомпаний, которые устраивают предпродажи авиабилетов, также порой поступают и концертные агентства, устраивая предпродажи билетов на концерты звёзд, — говорит организатор РДС-Восток Анатолий Аксюточкин, — мы снижаем цены билетов на четвёртый этап РДС-Восток на небольшой период. Таким образом мы предлагаем болельщикам с одной стороны заранее позаботиться о своём отдыхе и, с другой стороны, сэкономить!"



Пилоты прилагают все усилия, чтобы зрители своими глазами увидели мощное шоу и оценили умения спортсменов. Фото: предоставлено РДС-Восток

РДС сегодня — это главные соревнования по дрифту в России. На протяжении 10 лет по всей стране в соревнованиях Российской дрифт-серии принимают участие российские и зарубежные спортсмены. Почему же дрифт так популярен? В дрифте зрители получают самые сильные впечатления, потому что заезды пилотов происходят непосредственно перед трибунами. Почему же дрифт так популярен в приморском регионе? Просто мы больше других любим скорость и мощные автомобили.

Напомним, в этом году соревнования по дрифту проводят в трёх дальневосточных городах: Хабаровске (8 июня), Благовещенске (22 июня). И Владивостоке (13 июля и 31 августа). Возрастные ограничения на все мероприятия 0+.



Зрители уже могут приобрести билеты на соревнования. Фото: предоставлено РДС-Восток

Билеты на соревнования во Владивостоке 13 июля по сниженной цене можно приобрести онлайн https://e.mail.ru/thread/0:15585649620694678916:500000/.

Продавец: ООО "РДС". ОГРН 1142543018144. Юридический адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Первая Круговая, 25а, офис 215.