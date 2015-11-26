Горожанам рекомендуют запастись холодной водой заранее

Массовое отключение воды ждет дома во Владивостоке (адреса). Фото: ИА PrimaMedia

Во вторник, 28 мая, Приморский водоканал проведет плановые работы на сети холодного водоснабжения. Без холодной воды останутся жители 71 дома во Владивостоке.

C 09.00 до 19.00 отключения холодной воды ожидаются по адресам:

Грушевая, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 5, 11, 9, 20, 23, 17, 25, 1;

Шевченко, 31, 35, 37, 68, 70, 74, 76, 78, 72;

Яблоневая, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 44, 46, 48, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 68, 72, 82, 84.

Майкова, 3а.