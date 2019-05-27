Все машины всмятку: эксклюзивное видео с места обвала подпорной стены во Владивостоке

Большая часть поврежденных машин не подлежит восстановлению

эксклюзивное видео с места крушения подпорной стены во Владивостоке. Фото: очевидцы

В ночь на 28 мая в результате разбушевавшегося в Приморье циклона обрушилась большая подпорная стена в районе дома № 11 на улице Ладыгина во Владивостоке, смяв под собой четыре автомобиля, сообщает ИА PrimaMedia.

По предварительным данным, человеческих жертв удалось избежать.

Отмечается, что ЧП произошло по причине сильного штормового ветра и проливных осадков, а также ветхости самого сооружения.

В распоряжении редакции оказалось эксклюзивное видео с места обвала подпорной стены.

Instagram-паблик dpscontrol_rus125 дополняет, что в результате инцидента пострадало по меньшей мере 4 машины. Сильнее всего — Nissan X-trail — его практически не видно из-под бетонных плит.

"Остальные 3 машины пострадали в разной степени, в смысле, их видно, но восстановлению не подлежат. Людей внутри вроде не было. Упал также электростолб, перегородив внутридомовой проезд, и сломав дерево под окнами дома... Оголённые провода и ливень", — отмечается в сообщении.

Обстоятельства происшествия выясняются. Новость будет дополнена.