Приморец продал в интернете мотоцикл, находящийся в розыске Италии (ФОТО)

Выявить нарушение удалось только во время постановки транспортного средства на учет в ГИБДД
Общество 12:25
В Приморье продан мотоцикл, находящийся в розыске Италии. Фото: https://74.мвд.рф

Сотрудники ГИБДД на Урале обнаружили неожиданный факт: мотоцикл, приобретенный путем онлайн-сделки в Приморье, с 2011 года находится в розыске в Италии. Об этом ИА PrimaMedia сообщает со ссылкой на главное управление МВД России по Челябинской области.

Житель Челябинска купил мотоцикл через интернет по объявлению из Находки. Продавец с приморской стороны отправил фотографии самого транспортного средства (ТС) и документов на него. Покупатель убедился в видимой безопасности сделки: сверил данные документов с информацией о ТС по VIN-номеру в интернет-базах данных. Отправка мотоцикла в Челябинск произошла после полной оплаты в размере 330 000 рублей.

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Сделка оказалась не настолько удачной, как могло показаться пострадавшему покупателю. Проблемы начались после его обращения в Центр регистрации автотранспортных средств и миграционных услуг МВД РФ города Челябинска для осмотра и постановки транспорта на учет.

— Для проведения регистрационных действий с мотоциклом Suzuki к нам обратился гражданин. В ходе проверок по розыску выяснилось, что мотоцикл находится в розыске в Италии. Была вызвана опергруппа; мотоцикл и собственник доставлены в райотдел, в дальнейшем по нему будут разбираться, — сообщил начальник второго отделения МРЭО ГИБДД главного управления МВД России по Челябинской области Дмитрий Хмелевский.

Сотрудники полиции напоминают граждан о необходимости вести себя максимально осторожно при совершении сделок купли-продажи в интернете. Желательно все же встречаться с продавцом лично.

На официальном сайте ГИБДД в разделе "Сервисы" и "Проверка автомобиля" по номеру VIN, кузова или шасси можно проверить историю регистрации транспорта, а также подтвердить или опровергнуть факты нахождения в розыске или участия в ДТП.

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