На пожаре во Владивостоке спасли двух человек

Они не могли выйти сами из-за сильного дыма
Происшествия 10:43
Пожарным пригодились дополнительные комплекты защиты. Фото: ИА PrimaMedia

В одной из многоэтажек Владивостока на улице 40 лет ВЛКСМ произошел пожар. Дым из подвала быстро распространялся в подъезде, и нескольким жильцам понадобилась помощь пожарных, сообщает ИА PrimaMedia.

Накануне днем в пожарно-спасательную службу Владивостока поступил тревожный сигнал с улицы 40 лет ВЛКСМ. В 15:40 стало известно о возгорании в доме №2/8, а через семь минут на место происшествия прибыли первые пожарные расчеты.

"В подвале дома загорелся хозяйственный хлам, было много дыма, поэтому задействовали звенья газодымозащитной службы. Двух жильцов этого дома наши сотрудники обеспечили аппаратами для дыхания и вывели по лестнице из отрезанных дымом квартир. Кроме того, эвакуировали еще троих", — рассказал ИА PrimaMedia руководитель пресс-службы управления МЧС по Приморскому краю Михаил Исаметов.

Он добавил, что в подвале дома горел хозяйственный хлам.

В 16: 23 сотрудники МЧС локализовали пожар, а еще через 20 минут полностью ликвидировали. Общая площадь возгорания составила 15 кв. метров. С огнем боролись 23 человека личного состава.

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