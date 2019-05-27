В одном из детских садов Приморья произошло ЧП

Задержанный признался уже во всех грехах, которые совершил

скриншот камеры видеонаблюдения. Фото: предоставлено пресс-службой ОМВД России по городу Уссурийску

Сотрудницы детского сада Уссурийска обратились в полицию по факту исчезновения ценных вещей и денег. По камерам видеонаблюдения было установлено, что в группу, когда воспитатели были на прогулке с детьми, проник неизвестный мужчина. Личность задержанного была установлена. Недавно освободившийся из мест лишения свободы 24-летний парень кражами помышлял не только Уссурийске, но и во Владивостоке и Спасске, сообщает ИА UssurMedia.

Как передает пресс-служба ОМВД России по городу Уссурийску, в дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску поступили два заявления воспитателей детского сада, расположенного на проспекте Блюхера. Потерпевшие сообщили о хищениях денег и ценностей.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции. Полицейские опросили заявительниц, возможных очевидцев происшествия, изучили записи камер видеонаблюдения.

Установлено, что в дневное время, когда дети вместе с педагогами находились на прогулке, злоумышленник проник в детское учреждение. Путем свободного доступа, похитив деньги и ценности, он скрылся.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и задержали 24-летнего ранее судимого уроженца Партизанского района, недавно освободившегося из мест лишения свободы.

В отделе полиции задержанный дал признательные показания и пояснил, что похищенным имуществом и денежными средствами он распорядился по своему усмотрению. Подозреваемый признался также в ранее совершенных имущественных преступлениях на территории Уссурийского городского округа, Спасского района и города Владивостока. Все хищения чужого имущества были совершены аналогичным способом.

По фактам краж, совершенных с незаконным проникновением в помещение, в отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела. Проводится комплекс оперативно-розыскных и следственных мероприятий, направленных на установление всех эпизодов его противоправной деятельности, круга потерпевших, а также суммы причиненного ущерба. Фигуранта заключили под стражу. Ему могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.