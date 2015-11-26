В аэропорту Владивостока проверяют сообщение об угрозе теракта

На Дальнем Востоке сегодня это уже не первый случай массовой эвакуации
Общество 14:00
Международный аэропорт Владивосток. Фото: ИА PrimaMedia

Международный аэропорт Владивостока сегодня, 28 мая, перешел на особый режим. Пассажиров пускают в здание – но только без провожающих. Такая же ситуация в Петропавловске-Камчатском и в Южно-Сахалинске, сообщает ИА PrimaMedia.

"В 11:50 нам поступил звонок о том, что объявлена угроза террористического акта. Сейчас территория аэропорта оцеплена, но пассажиров и обслуживающий персонал не эвакуировали. Самолеты отправляются по расписанию", — рассказала сотрудница пресс-службы главного аэропорта Приморья.

Она уточнила, что провожающих и встречающих не пускают в здание аэровокзала. Всё остальное — в штатном режиме. В первом часу дня подъехали кинологи с собаками — тщательно проверяют здание.

Еще раньше сегодня звонки о минировании раздались в аэропорту Петропавловска-Камчатского, железнодорожном вокзале и аэропорту Южно-Сахалинска.

На жд/вокзале Владивостока пока спокойная ситуация — уточнил ИА PrimaMedia сотрудник пресс-службы Александр Артамонов.

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