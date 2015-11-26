Главное событие Года театра во Владивостоке: Театральный фестиваль "Метадрама" (ПРОГРАММА)

На сцене Приморского краевого театра молодежи выступят театры из России, Малайзии и Кореи

Логотип фестиваля "Метадрама". Фото: Театр молодежи

С 5 по 9 июня во Владивостоке пройдет 2-и Тихоокеанский международный фестиваль современной драматургии "Метадрама — 2019" (16+). На сцене Приморского краевого театра молодежи выступят актеры из России, Малайзии и Кореи. Представят свои постановки и театры из Владивостока, Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Улан-Удэ, Уссурийска, сообщает PrimAfisha.

Читки и эскизы спектаклей с участием актеров театра Молодежи представят режиссеры, номинанты и лауреаты национальной театральной премии "Золотая маска": Талгат Баталов (Москва), Дмитрий Волкострелов (Санкт-Петербург) и Виталий Дьяченко (Санкт-Петербург). Дмитрий Волкострелов создаст уникальный экспериментальный спектакль с актерами театра молодежи "Россия. Владивосток. Карта и территория" это будет спектакль об опыте встреч и расстояниях, которые им сопутствуют.

Об актуальном театре на рубеже XXI века зрителям "Метадрамы" расскажет Дмитрий Трубочкин (преподаватель ГИТИС, Москва). С лекцией на тему того, зачем нужна современная пьеса, выступит театральный критик Кристина Матвиенко (Москва). О месте и функции подростка в современной пьесе расскажет театровед Татьяна Джурова (Санкт-Петербург).

Проведет мастер класс по документальному театру, а также покажет читку и видео-презентацию документального спектакля "Я еще не начинал(а) жить" режиссер театра КнАМ Татьяна Фролова. Театр КнАМ неоднократно представлял Россию на европейских театральных смотрах и был тепло принят европейской публикой.

Покажут свою новую работу лауреаты национальной театральной премии "Золотая маска" Хабаровский ТЮЗ. На суд зрителей они представят эскиз "Стражи Тадж-Махала" по одноименной пьесе Раджифа Джозефа.

Коллектив из Кореи представит спектакль по пьесе французского драматурга Жана Жене "Служанки". Малазийские актеры из "Ассоциации актеров Куала-Лумпура" покажут экспериментальный перформанс "АнтиТеатр".

Состоится онлайн-встреча с драматургом Иваном Вырыпаевым, чьё имя напрямую ассоциируется с направлением "новая драма". Также пройдёт читка его пьесы "Солнечная линия", которую поставит режиссер Алексей Красный (Санкт-Петербург).

На сцене театра молодежи будут представлены тексты Дмитрия Данилова "Человек из Подольска" (Лауреат премии "Золотая маска 2018" в номинации "Лучшая работа драматурга") и Аси Волошиной "Анна Франк". У зрителей будет уникальная возможность обсудить пьесы лично с авторами, которые также станут гостями фестиваля.



Пресс-конференция фестиваля "Метадрама" в Театре молодежи. Фото: Илья Табаченко

Впервые в рамках "Метадрамы" будет показан спектакль-променад "Рашн лалабай". Это "бродилка" по Театру Молодежи, которую готовят студенты магистратуры "Цифровое искусство" из ДВФУ вместе с автором пьесы Викторией Костюкевич. Новый для Владивостока формат иммерсивного театра возьмет свое начало именно на "Метадраме".

Идейным вдохновителем фестиваля "Метадрама" является приморский драматург Виктория Костюкевич. В 2018 году она заручилась поддержкой директора Театра молодежи Игоря Селезнева, благодаря чему и состоялся первый в Приморском крае фестиваль современной драматургии.

Его участниками стали профессиональные и любительские театры из Владивостока и Хабаровска. В этом году благодаря Министерству культуры Российской Федерации и Департаменту культуры Приморского края границы фестиваля и его масштаб существенно расширились.

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ "МЕТАДРАМА":

5 ИЮНЯ

11:00 Метадрама +. Читка для детей. Юлия Тупикина "Майя и Кощей" (6+)

Театр молодежи (г. Владивосток).

Трудный подросток Майя, которую гнобят за синие волосы и отстраненные манеры, попадает в избушку к Кощею. В миру Кощей — обычный люмпен, собирающий тележки на парковке. Но в своем убежище он по-мелочи показывает Майе кое-какие чудеса. Майя склонна считать его персонажем сказочным, ступившим на путь исправления. С помощью Кощея Майя пытается решить важную задачу – не дать мэру города вырубить лес и построить очередной торговый центр.

Читки коротких пьес + Документальный спектакль

18:00 Читка. Галина Лавриненко "Откройте эту чертову дверь" (16+)

Режиссер Андрей Нартов. Театр "ТАН" (г. Владивосток).

Пьеса о трудных взаимоотношениях в одной семье, из которых невозможно найти выход. Почти…

18:40 Читка. Виталий Ченский "Как избавиться от мертвой собаки воскресным вечером" (16+)

Режиссер Алексей Вакуленко. Проект "Застольный период" (г. Владивосток).

Автор позиционирует свое произведение как черную комедию с элементами абсурда.Это история о расследовании убийства, в процессе которого он пытался затронуть одну из наиболее важных тем повседневности – ответственность за собственные поступки и ошибки. Пьеса участник фестиваля драматургии "Любимовка-2014".

19:30 Читка. Алексей Олейников "Хлебзавод" (16+)

Режиссер Виктория Костюкевич. Проект "The Драма" (г. Владивосток).

Каждая сцена в этой пьесе — короткая зарисовка, в которой появляется новый герой — со своей темой, голосом и яркими визуальными образами.

Школьная экскурсия на хлебозавод становится метафорой перемалывающей машины, а текст обладает ритмом и слогом разговорной, будто только что услышанной и тут же зафиксированной речи.

20:00 Спектакль. "Идеальный. Размышление на тему отношений" (16+)

Режиссер Виталий Карпеченко. Творческое объединение "Drama Group" (г. Владивосток).

Спектакль "Идеальный. Размышление на тему отношений" — это эксперимент созданный на стыке документального и постдраматического театров.

Главная особенность заключается в том, что в качестве исполнителей выступают непрофессиональные актёры, которые самостоятельно собирали материал и оформляли монологи.

Девушки (от 26 до 33 лет), из различных сфер деятельности, объединённые общей темой спектакля, попробуют честно ответить на такие вопросы как: Какой он, идеальный мужчина? Зачем мы строим идеальные отношения? К чему приводят погоня за идеалами? И почему мы не видим настоящих?



Идейный вдохновитель фестиваля "Метадрама" драматург Виктория Костюкевич. Фото: Илья Табаченко

6 ИЮНЯ

11:00 Метадрама +. Читка для детей. Марта Райцес "Я-Кулак. Я-А-Н-Н-А!" (6+)

Театральная студия Театра Молодежи (Владивосток).

Трогательная роуд-стори про А-Н-Н-У — глухую девочку 12 лет, которая разговаривает на языке жестов с дверями, потому что они для нее так же закрыты, как и люди. Мечтает перекрасить почтовый ящик в яркий цвет, когда умрут мама и бабушка.

Ей нравится яблочная карамель, стоять в красном углу по настоянию бабушки и молить Иисуса о "нормальных" ушах. А еще она часто уходит из дома.

18:00 Спектакль. Жак-Жене "Служанки" (16+)

Режиссер Джун Юн Ха. Театр DOMO, Южная Корея.

Две сестры Клер и Соланж Лемерсье – служанки в доме Мадам, которые составили тайный донос в полицию на Мсье, после чего тот был арестован.

Во время отсутствия хозяйки Служанки разыгрывают между собой сцены убийства Мадам, облачаются в ее наряды и пародируют ее манеру говорить. Корейский театр впервые на "Метадраме".

20:00 Эскиз. Андрей Васильев "Антитеррор". Режиссер Сергей Левицкий (16+)

Русский драматический театр им. Н.А. Бестужева (г. Улан-Удэ)

Эта пьеса – больше, чем отклик на террор. Актуальная сегодня проблема – лишь средство, с помощью которого говорит о более глубоких процессах, происходящих в обществе. Это пьеса о современном человеке, не способном защитить себя от нефильтрованной травмирующей информации, о человеке, перманентно находящемся в состоянии стресса, увязающем в цифрах и фактах. Пять картин, пять диалогов, идущих либо последовательно, либо параллельно.

7 ИЮНЯ

13:00 Лекция. "Человек действующий. Подросток в современной пьесе". (Состояние героя, его место и функция, восприятие зрителей") (16+)

Кандидат искусствоведения, театральный критик Татьяна Джурова (г. Санкт-Петербург).

Вход бесплатный, по контрамаркам в кассе.

18:00 Эскиз. Раджиф Джозеф "Стражи Тадж-Махала" (16+)

Режиссер Петр Нестеренко. Хабаровский ТЮЗ (г. Хабаровск)

События, которые описывает автор, происходят в 17 веке. Герои пьесы охраняют "стройку века", мечтая о том, как в будущем они "поднимутся по карьерной лестнице" и станут личной охраной президента.

И такой шанс им представляется, но для этого необходимо выполнить ужасное государственное задание. Выбор, который им предстоит сделать – делит их на плохого и хорошего, на художника и функционера. Но есть ли выбор в принципе?

20:00 Читка и видео-презентация документального спектакля "Я еще не начинал(а) жить", разбор и метод построения, детали и образы (16+)

Режиссер Татьяна Фролова. Театр "КНаМ" (г. Комсомольск-на-Амуре)

Эта работа – исследование современного мира, через набор интервью, документы и через рефлексию актёров Театра "КНаМ". Интерпретируя чувства каждого, режиссер привносит ценную точку зрения на крайнюю неоднозначность сегодняшней России через изобретательное и искреннее искусство, которому она придает измерение высшей степени человечности.

22:00 Спектакль-променад по мотивам пьесы "Рашэн лалабай" Виктории Костюкевич (16+)

Магистратура Digital Art ДВФУ, проект "The Драма", Театр Молодежи (г. Владивосток)

Первый во Владивостоке спектакль-променад по пьесе приморского драматурга Виктории Костюкевич.

В создании иммерсивной постановки участвовали студенты магистратуры "Цифровое искусство" Дальневосточного федерального университета. Сама пьеса "Рашн Лалабай" — сшивает Владивосток трех эпох: девяностые, нулевые и наше время. Как в выпуклом зеркальце, которое клеют на свои машины автолюбители, криво, но без пропуска "мертвых зон" отражается вся окружающая нас действительность.

Странные, дикие, невозможные персонажи, вроде греческого хора Бабок, местного авторитета по кличке Пися и многие другие, создают причудливое, но при этом весьма точное кружево времени.

8 ИЮНЯ

13:00 Лекция. "Современная пьеса, зачем она была нужна вчера и нужна ли она сегодня?" (16+)

Театровед, куратор "Школы современного зрителя и слушателя" в "Электротеатре Станиславский" Кристина Матвиенко (г. Москва).

Вход бесплатный, по контрамаркам в кассе.

15:00 Перформанс. "Anti Theatre". Режиссер Тун Джит Ян (16+)

Творческая группа Ассоциации актеров Куала-Лумпура (Малайзия)

Экспериментальный перформанс на стыке пластического театра и цифровой инсталляции, в котором авторы рефлексируют о сущности театрального действа — "Что может называться театром, а что нет?"

18:00 Читка. Ярослава Пулинович "Тот самый день" (16+)

Режиссер Алексей Похресный. Уссурийский театр ВВО (г. Уссурийск)

37-летний искусствовед Мария живет с мамой. Годы идут, в личной жизни полный штиль, а тут еще мать начинает наседать на дочь: мол, нам срочно нужен ребёнок, если уж с замужеством ты опоздала. И даже приглашает свою подругу с сорокалетним сыном – пусть дети познакомятся-пообщаются.

Встреча заканчивается скандалом между Машей и матерью. И тогда Маша решает взять дело в свои руки.

20:00 Эскиз. Дмитрий Данилов "Человек из Подольска" (16+)

Режиссер Талгат Баталов (г. Москва) + Творческая встреча с Дмитрием Даниловым

Эскиз по пьесе-победителю национальной премии "Золотая маска" представит во Владивостоке режиссер Талгат Баталов. "Человек из Подольска" — то ли слишком абсурдный, то ли слишком реалистичный сюжет: московское отделение полиции превращается в пристанище интеллектуалов, где вместо пыток используют такой вопросник, что можно не только растеряться, но и вообще остаться с чувством острой пустоты и никчёмности собственной жизни

22:30 Эскиз. Ася Волошина "Анна Франк" (16+)

Режиссер Виталий Дьяченко (г. Санкт-Петербург) + Творческая встреча с Асей Волошиной

Пьеса "АннаФранк" вошла в шорт-лист фестиваля "Новая пьеса для детей" – проводимого Александринским театром. За время действия пьесы "АннаФранк" две семьи проживают два года в тайном убежище в центре Амстердама, прячась от фашистов.

По законам трагедии зрители сразу понимают, что почти все действующие лица погибнут. Об этом им сообщает персонаж, существующий вне убежища, читающий отрывки из документальных свидетельств людей, переживших Холокост.

9 ИЮНЯ

13:00 Лекция. "Тенденция развития театра в ХХ-ХХI веке" (16+)

Доктор искусствоведения, профессор кафедры зарубежного театра ГИТИС Дмитрий Трубочкин.

Вход бесплатный, по контрамаркам в кассе.

15:00 Эскиз. Михаил Дурненков "Война еще не началась" (16+)

Режиссер Борис Бехарский. Уссурийский театр драмы им. В.Ф. Комиссаржевской (г. Уссурийск)

Пьеса представляет собой как будто случайный набор диалогов случайных людей. В ней практически отсутствуют какие-либо авторские ремарки: мы не знаем ни когда, ни где происходят диалоги героев, ни даже кто, собственно, эти герои — кто из них мужчины, кто женщины. "Пол и возраст значения не имеют", — сообщает нам автор.

18:00 Спектакль. "Россия. Владивосток. Карта и территория" (16+)

Режиссер Дмитрий Волкострелов (г. Санкт-Петербург)

Спектакль об опыте встреч и расстояниях, которые им сопутствуют. Дмитрий Волкострелов режиссер и создатель "Театр post" в Санкт-Петербурге.

В 2013 году был номинирован на Национальную театральную премию "Золотая маска" за два спектакля в двух номинациях "Злая девушка", номинация "Работа режиссёра"; "Солдат", номинация "Эксперимент". Волкострелов – один из немногих постановщиков "новой драмы", кто отказывается от режиссёрского театра в привычном смысле – как, в первую очередь, интерпретации пьесы, – и не присваивает текста, но "экспонирует" его как объект.

Он уходит от всякого "изображения", взамен предлагая зрителю "непосредственное переживание реальности": наблюдая за его артистами, мы видим не выдуманных героев, а живых исполнителей и их отношения с текстом; погружаясь в некое пространство, избранное режиссёром для спектакля.

Спектакли Волкострелова – редкий пример обращения российского театра к опыту contemporary art.

20:00 Читка. Иван Вырыпаев "Солнечная линия" (16+)

Режиссер Алексей Красный. Проект "ЛИТ5" (г. Санкт-Петербург) + Творческая встреча с Иваном Вырыпаевым (онлайн-конференция)

В центре пьесы — диалог Барбары и Вернера, проживших в браке семь лет. Сам автор называет свое произведение "комедией, в которой показывается, как может быть достигнут положительный результат". Иван Вырыпаев о "Солнечной линии": "Я хотел показать механизм, почему люди не могут найти контакт, что им мешает.