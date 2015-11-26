Кикбоксеры из Владивостока взяли второе командное место на Кубке мэра Хабаровска

Соревнования стали местом встречи спортсменов со всего Дальнего Востока
Спорт 14:46
Кубок мэра Хабаровска по кикбоксингу. Фото: предоставлено Федерацией кикбоксинга Приморского края

Спортивный комплекс "Арсеналец" в Хабаровске 24 мая принял участников Кубка мэра Хабаровска по кикбоксингу. Турнир проводился в дисциплинах фулл-контакт и К1. Соревнования стали местом встречи спортсменов со всего Дальнего Востока и собрали 84 участника из семи регионов ДФО. Кикбоксеры из Владивостока взяли второе командное место, сообщили ИА PrimaMedia в Федерации кикбоксинга Приморского края.

С приветственным словом к спортсменам обратились почётные гости турнира: мэр города Хабаровска Сергей Кравчук и президент федерации кикбоксинга города Хабаровска Анатолий Пойманов.

Соревнования проводились в три этапа: первый – открытие турнира и предварительные поединки, второй — полуфинальные раунды, а в третьем состоялись финальные бои, по итогам которого был разыгран Кубок мэра города Хабаровска.

Кубок мэра Хабаровска по кикбоксингу

Кубок мэра Хабаровска по кикбоксингу. Фото: предоставлено Федерацией кикбоксинга Приморского края

Команда города Владивостока в составе 11 участников прекрасно показала себя на соревнованиях: все спортсмены заняли призовые места, а команда завоевала II командное место.

I место в своих возрастных и весовых категорий заняли: Денис Кустов, Рамиз Исмаилов, Олеся Шохова.

II место: Савелий Финько, Руслан Мортиков, Григорий Нижник, Абдулаким Нурмагаммедов, Максим Мусихин.

III место заняли: Денис Чишковский, Семён Котлов, Аршавир Багдасарян.

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Команда города Уссурийска, воспитанники тренеров Андрея Регера, Станислава Маланчука и Андрея Подоплелова также показала хорошие результаты. I место – Сергей Налбандян и Кирилл Цой, II место — Макар Сыщиков, Артем Голицын, III место – Андрей Кришталь, Станислав Резников, Дмитрий Ерохин.

Город Артем, клуб "Дельта" также мог поздравить своих учеников с победами: I место – Роман Журавлёв, II место – Денис Филиппенко, Ринат Хайбрахманов, Тимофей Трофимов, Данил Мамедов, III место – Давид Авдадян, Александр Торгашев.

Федерация кикбоксинга Приморского края поздравляет ребят с отличным результатом на соревнованиях такого уровня. Желаем дальнейших успехов, не расслабляемся и работаем дальше!

Федерация кикбоксинга Приморского края спорт кикбоксинг

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