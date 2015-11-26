Основатель ИКРЫ приедет на МедиаСаммит-2019

Василий Лебедев расскажет о бизнес-стратегии, креативных методах и компетенциях будущего для SMM и PR-специалистов
МедиаСаммит
Общество 14:10
Основатель и генеральный директор ИКРЫ Василий Лебедев. Фото: Из личного архива спикера

Основатель одного из самых успешных образовательных проектов в сфере маркетинга в России — школы креативного мышления ИКРА — выступит в качестве эксперта на Дальневосточном МедиаСаммите-2019 (12+), который состоится 13-14 июня в кампусе ДВФУ. Василий Лебедев проведет лекцию для маркетологов, специалистов в области SMM и PR, креаторам, журналистам, владельцам бизнеса и многим другим, сообщает ИА PrimaMedia.

Справка: Первая ИКРА была запущена в апреле 2009 года как проект для подготовки digital-продюсеров, но уже к 2012 году стала полноценной школой коммуникаций, которая выпускала специалистов для работы в самых разных рекламных отраслях, не только в digital (ATL, BTL, event, пиар, маркетинг). Сейчас ИКРА — это школа креативного и стратегического мышления, с уникальной креативной методологией, основанной на опыте работы в коммуникациях и знаниях об интерактивных системах. Школа готовит специалистов для работы в креативных агентствах, исследовательских компаниях, дизайн-студиях и многих других организациях, где нужны сильные специалисты в области креатива и стратегии.

Основатель и генеральный директор ИКРЫ Василий Лебедев выступит на шестом Дальневосточном МедиаСаммите с темой "Креативные методологии для развития бизнеса". Эксперт расскажет, как открыть новые ниши на занятых и высококонкурентных рынках, сделать потребителя соавтором своих продуктов и сервисов, создать свежие рекламные коммуникации, соблюдать баланс между увлекательным контентом и рассказом о продукте.

Шестой Дальневосточный МедиаСаммит (12+) пройдет 13-14 июня в кампусе ДВФУ на острове Русский. В этом году форум ждет глобальная перезагрузка, ключевыми темами МедиаСаммита-2019 станут новые тренды медиапотребления и искусственный интеллект.

Любой желающий может посетить мероприятие, достаточно зарегистрироваться на сайте и выбрать подходящий пакет участия.

Cледить за подготовкой к МедиаСаммиту можно, подписавшись на официальные страницы предстоящего мероприятия в социальных сетях: Instagram, ВКонтакте, Facebook.

Организаторами Дальневосточного МедиаСаммита-2019 выступают Администрация Приморского края, Союз журналистов России, Приморское региональное отделение Союза журналистов России, Дальневосточный федеральный университет, Фонд информационной поддержки социально-экономического развития Дальнего Востока. Генеральный партнер форума — РусГидро.

медиасаммит

SMM-тренды, кейсы, лайфхаки: Александра Жаркова проведет интенсив по интернет-маркетингу

29 мая, 18:20

Медиасообщество Дальнего Востока обсудит развитие городской среды

29 мая, 11:00
Попробуй себя в "Мозголомке"
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia