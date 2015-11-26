Министр и губернатор Приморья приняли участие в традиционной церемонии Дня пограничника

Обычай возлагать цветы к памятнику пограничникам, погибшим при защите рубежей Родины, сохраняется во Владивостоке

Церемония возложения цветов. Фото: ИА PrimaMedia

Профессиональный праздник День пограничника сегодня, 28 мая, открыли во Владивостоке традиционной церемонией возложения цветов к мемориальному комплексу на остановке "Гайдамак". В мероприятии приняли участие министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Козлов и губернатор Приморского края Олег Кожемяко, сообщает ИА PrimaMedia.



Возле памятника пограничникам, погибшим при защите рубежей Родины, в 11 часов утра собрались сами военнослужащие, их семьи, ребята из военно-патриотического клуба "Юный патриот Родины" имени Андрея Левечева. В 2019 году пограничная служба России отмечает 101-ю годовщину со дня своего основания. Об этой дате собравшимся напомнил ведущий торжественной церемонии. Он назвал День пограничника поистине всенародным и горячо любимым праздником и напомнил о важности сохранения патриотических традиций новыми поколениями.

После вступительной части собравшиеся в тишине возложили цветы к мемориалу в память о погибших героях.

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