Дочь пресс-секретаря Путина оценила книгу блогера о скандальных выборах в Приморье

Сборник рассказов Константин Ратченко посвятил Елизавете Песковой. Она получила экземпляр и сказала, что это безумно приятно (18+)

Елизавета Пескова. Фото: Instagram

Дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Елизавета получила экземпляр недавно отпечатанной книги приморского блогера Константина Ратченко, о чем сообщила в сториз своего Instagram. Сборник "Дурак и море. Ревальвация русской демократии по-приморски: нагло и дорого", в котором собраны рассказы про длинный цикл прошлогодних выборов губернатора Приморья, автор посвятил 21-летней Елизавете Песковой за ее смелость, что вызвало соответствующую реакцию девушки, сообщает ИА PrimaMedia.

Книга "Дурак и море. Ревальвация русской демократии по-приморски: нагло и дорого" — это сборник художественных рассказов приморского блогера Константина Ратченко. Основная их часть в сатирическом ключе описывает значимый в новейшей истории России период повторных выборов губернатора Приморского края, на которых победил Олег Кожемяко.

Автор отмечает, что он, находясь во Владивостоке, летописно фиксировал ключевые события происходящей предвыборной кампании, свидетелями которой была вся страна. Своим мнением по поводу кампании и происходящего Ратченко активно делился на страницах Facebook. Эти публикации вошли в сборник. Некоторые рассказы затрагивают предшествующие этому события – неудачные для врио губернатора Андрея Тарасенко выборы губернатора. Вторая часть книги — это бытовые рассказы Константина, современная проза совсем не о политике.

"На написание меня вдохновило щекотливое политическое положение, в которое попало Приморье. Сложно было удержаться и не делать репортажи о том, как власть выкарабкивается из песка, куда в сентябре свалилась целиком, пока прятала туда голову", — поделился автор книги.



Книги прибыли во Владивосток. Фото: Константин Ратченко

Представителям Елизаветы Песковой книгу передал журналист Эдвард Чесноков, написавший предисловие к сборнику. На первых страницах Константин Ратченко указал, что книга посвящается Елизавете Песковой как искреннему и живому голосу поколения. Это впечатлило дочку пресс-секретаря Владимира Путина.

"Хочу сказать огромное спасибо Константину Ратченко. Это безумно приятно. Я не знаю, как на это реагировать, но это настолько приятно, что вы не представляете", — говорит на видеозаписи Елизавета Пескова, вертя в руках книгу.

Как пояснил в беседе с корр. ИА PrimaMedia Константин Ратченко, предпочтение отдано дочке Дмитрия Пескова, потому что ее блогер считает смелой.

"Я думаю, что ввиду цифровых изменений, которым подвергся мир, стала заметна огромная пропасть между властью и современным обществом. И никаких оргвыводов со стороны власти особо не наблюдаются. Поколение центениалов, которым сейчас по двадцать лет, в недалеком будущем станут той силой, которая с лёгкостью возьмет на себя ответственность за свершение изменений в стране. Одним из ярких представителей поколения Z, на мой взгляд, является Елизавета Пескова. Так уж сложилось, что она стала публичным человеком с весьма юных лет, и не редко к ней приковано внимание. Однако она не загоняет себя в душные скобки молчаливой политкорректности и не прячется от вопросов СМИ. Порой её высказывания вызывают резонанс и негодование, но они искренние и смелые. Хотя она и ассоциируется с властью ввиду должности своего родителя, но Елизавета Пескова, будучи медийной фигурой, говорит, что думает, а не то, что "постановила партия на собрании молодежи". Поэтому я назвал её голосом поколения", — рассказал автор.

Автор издавал книгу за свой счет и небольшим тиражом. К выпуску готовится дополнительный тираж, блогер готов принять на издание спонсорскую помощь. Купить сборник "Дурак и море. Ревальвация русской демократии по-приморски: нагло и дорого" можно во Владивостоке в книжной лавке "Зеленые кирпичики" и магазине "Луна и грош". Аудитория 18+, в книге содержится ненормативная лексика.