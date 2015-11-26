Список улиц пополняется: на теплосетях во Владивостоке ведутся ремонтные работы

Часть потребителей будет отключена от горячего водоснабжения дольше запланированного периода (СПИСОК)
Общество 16:08
Кран. Фото: https://pixabay.com

"Приморская генерация" продолжает ремонтные работы во Владивостоке по итогам двух этапов гидравлических испытаний. Как ранее сообщали энергетики, в связи с увеличением объема ремонтных работ на некоторых участках теплотрасс, часть потребителей будет отключена от горячего водоснабжения дольше запланированного. Пока на одних участках ремонты еще продолжаются, на других сотрудники завершили свои работы и заполняют магистральные теплотрассы водой, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе филиала АО "Дальневосточная генерирующая компания".

Без горячего водоснабжения временно останутся жители следующих домов:

До 31 мая:

  • Авроровская: 17;
  • Алеутская: 61, 61а, 65, 65а;
  • Комсомольская: 2;
  • Красного Знамени: 3;
  • Океанский: 39, 41, 43;
  • Октябрьская: 25.
  • Башидзе: 1;
  • Красного Знамени: 23;
  • Московская: 1;
  • Океанский: 46, 50, 54.
  • Алеутская: 57, 57а, 57б, 61;
  • Октябрьская: 4, 6, 6а, 8, 10, 13;
  • Пограничная: 22, 22а;
  • Пологая: 21;
  • Прапорщика Комарова: 10, 4.

До 3 июня:

  • Башидзе: 5, 6, 8, 10, 12, 14, 14у, 16;
  • Комсомольская: 27а, 27в, 29;
  • Красного Знамени: 21, 25, 25а, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 38, 39, 43, 44, 45, 46, 47, 51, 51а;
  • Московская: 11, 13, 15;
  • Нерчинская: 27, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 48у, 50, 52, 54, 56, 58;
  • Океанский: 66, 68, 70, 70а, 70в, 72а, 74а, 76, 76а;
  • Острякова: 1, 3, 3а, 5а, 5г, 7, 7а, 8, 9;
  • Партизанский: 9, 11, 13, 15, 17, 19, 28, 28а, 28б, 30, 32, 34, 36, 40, 45.
  • Океанский пр-т: 35;
  • Павленко: 4;
  • Прапорщика Комарова: 9, 11б, 13, 15;
  • Уткинская: 3, 5, 5а, 7, 8, 10, 14.
  • Нерчинская: 2, 3, 4, 6, 8, 10, 21, 23, 25;
  • Океанский пр-т: 34/19, 40;
  • Октябрьская: 14, 16, 18, 20;
  • Партизанский пр-т: 2, 6, 8, 10, 12, 12а, 14, 16/18;
  • Прапорщика Комарова: 21, 23, 29, 31, 31а, 35а;
  • Уткинская: 11, 11б, 13, 15, 18, 18а, 20а, 30, 32, 34, 36.
  • Адмирала Фокина: 1;
  • Алеутская: 38, 41, 44;
  • Батарейная: 6, 8/1;
  • Краснознаменный: 5, 7, 9/11, 12;
  • Мордовцева: 3, 6;
  • Мордовцева: 8А;
  • Океанский: 13, 16, 17, 19, 19а, 20;
  • Пограничная: 12/3;
  • Семеновская: 3, 15, 17/19, 23, 25;
  • Уборевича: 21;
  • Фонтанная: 18/2, 18/3, 19, 31, 31/2, 35, 36/38, 42, 47, 47а, 61/1.
  • Алеутская: 24/15, 26/2, 26/3, 26/4;
  • Пограничная: 12б;
  • Семеновская: 5а, 7, 9б.
  • Алеутская: 17, 17а, 19, 19а;
  • Арсеньева: 6, 8;
  • Бестужева: 31, 35, 36/38, 40;
  • Верхнепортовая: 2а, 4, 4а, 4б, 6а, 10, 12б;
  • Морская 1-я: 8, 8а, 9, 10, 10а, 11, 12, 12, 14, 16, 16а, 16в, 4/6, 6/25;
  • Посьетская: 10, 13, 16, 17, 19, 19, 21, 21а, 24, 27, 28, 28а, 28б, 32, 36, 37г, 38, 40, 46, 48;
  • Рылеева: 8;
  • Светланская: 16;
  • Станюковича: 10, 12, 14, 16;
  • Трудовой: 1а.
  • Амурская: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17;
  • Анисимова: 3, 5, 7, 9, 15;
  • Комсомольская: 3, 7, 9;
  • Кунгасный: 5;
  • Союзная: 17, 19, 20;
  • Хабаровская: 2, 2а, 3, 4, 4а, 4б, 5, 6, 6б, 7, 8, 10, 10а, 10б, 10у, 11, 12, 12а, 12б, 14, 16, 20, 20а, 22, 24, 24а.

До 10 июня:

  • Верхнепортовая: 9, 9а, 25, 40а, 40а, 70;
  • Казанская: 1, 5, 7;
  • Крыгина: 1, 3, 6, 15, 17, 17а, 28, 30, 34, 40, 42а, 86в;
  • Леонова: 20, 21, 21а, 33, 64, 66;
  • Морозова: 5, 7, 9;
  • Нижнепортовая: 4;
  • Перекопский: 3, 5, 7;
  • Самарская: 10а;
  • Саратовская: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13;
  • Сипягина: 15, 19, 22, 26, 30, 31, 32, 33, 34;
  • Станюковича: 48, 48;
  • Стрельникова: 3б, 4, 5а, 6а, 8, 9а, 12;
  • Ялтинская: 18.
  • Авраменко: 8, 9а, 17;
  • Бестужева: 5, 13, 15, 15а, 19, 20, 21, 21а, 22, 23, 26а, 29;
  • Верхнепортовая: 30, 32, 38, 44, 64а, 66;
  • Захарова: 5;
  • Лейтенанта Шмидта: 29;
  • Посьетская: 3а, 5, 11;
  • Станюковича: 31а, 37, 39, 49, 52, 52, 54, 54г, 56, 57/2, 57а, 58, 60, 60а, 60б, 62;
  • Чернышевского: 15.

Ввиду окончания ремонтных работ на некоторых участках магистральных теплотрасс, горячее водоснабжение в ближайшее время появится у жителей следующих домов:

  • Лазо: 12;
  • Луцкого: 16;
  • Некрасовский: 1, 18, 3, 5;
  • Пологая: 50, 54а, 55, 60, 62, 62а, 63, 65а, 69, 72, 72а, 72у;
  • Почтовая: 6;
  • Прапорщика Комарова: 42, 48, 52;
  • Суханова: 1, 11, 13, 1а, 2, 4, 4а, 5, 6, 6а, 6б, 6в, 6г;
  • Уборевича: 10/4, 10а, 10б, 12, 14, 15, 15а, 17, 20, 22, 24, 25, 25а, 26, 28, 30/37;
  • Фонтанная: 44.
  • Адмирала Фокина: 16а, 20, 22, 23, 23/1, 24, 26а, 27, 29, 31;
  • Алеутская: 2, 4, 10а, 12а, 16;
  • Береговая: 3, 6, 8;
  • Корабельная Набережная: 7;
  • Океанский: 7, 8, 10б, 12;
  • Светланская: 15, 15а, 17, 22, 29, 31, 38, 39;
  • Семеновская: 20, 25а, 30, 32, 34;
  • Трудовой: 13;
  • Уборевича: 5а, 6, 8, 9а.

Напомним, как ранее сообщали в "Приморских тепловых сетях", в связи с увеличением работ на магистральных теплотрассах третий этап гидравлических испытаний начнется позже объявленной ранее даты – с 3 июня (продлится до 10 июня). Проверке в рамках этого этапа подвергнется Голдобинская теплотрасса, в результате чего без горячего водоснабжения останутся жители Первомайского района, получающие тепло от ТЭЦ-2.

С 17 по 24 июня в городе пройдет четвертый этап гидравлических испытаний. Коммунальная услуга будет отсутствовать у потребителей, проживающих в Советском районе и части Первореченского, которые получают услугу от объединенной котельной "Северная".

ДГК, Дальневосточная генерирующая компания водоснабжение ремонтные работы

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