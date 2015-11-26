Список улиц пополняется: на теплосетях во Владивостоке ведутся ремонтные работы

Часть потребителей будет отключена от горячего водоснабжения дольше запланированного периода (СПИСОК)

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"Приморская генерация" продолжает ремонтные работы во Владивостоке по итогам двух этапов гидравлических испытаний. Как ранее сообщали энергетики, в связи с увеличением объема ремонтных работ на некоторых участках теплотрасс, часть потребителей будет отключена от горячего водоснабжения дольше запланированного. Пока на одних участках ремонты еще продолжаются, на других сотрудники завершили свои работы и заполняют магистральные теплотрассы водой, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе филиала АО "Дальневосточная генерирующая компания".

Без горячего водоснабжения временно останутся жители следующих домов:

До 31 мая:

Авроровская: 17;

Алеутская: 61, 61а, 65, 65а;

Комсомольская: 2;

Красного Знамени: 3;

Океанский: 39, 41, 43;

Октябрьская: 25.

Башидзе: 1;

Красного Знамени: 23;

Московская: 1;

Океанский: 46, 50, 54.

Алеутская: 57, 57а, 57б, 61;

Октябрьская: 4, 6, 6а, 8, 10, 13;

Пограничная: 22, 22а;

Пологая: 21;

Прапорщика Комарова: 10, 4.

До 3 июня:

Башидзе: 5, 6, 8, 10, 12, 14, 14у, 16;

Комсомольская: 27а, 27в, 29;

Красного Знамени: 21, 25, 25а, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 38, 39, 43, 44, 45, 46, 47, 51, 51а;

Московская: 11, 13, 15;

Нерчинская: 27, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 48у, 50, 52, 54, 56, 58;

Океанский: 66, 68, 70, 70а, 70в, 72а, 74а, 76, 76а;

Острякова: 1, 3, 3а, 5а, 5г, 7, 7а, 8, 9;

Партизанский: 9, 11, 13, 15, 17, 19, 28, 28а, 28б, 30, 32, 34, 36, 40, 45.

Океанский пр-т: 35;

Павленко: 4;

Прапорщика Комарова: 9, 11б, 13, 15;

Уткинская: 3, 5, 5а, 7, 8, 10, 14.

Нерчинская: 2, 3, 4, 6, 8, 10, 21, 23, 25;

Океанский пр-т: 34/19, 40;

Октябрьская: 14, 16, 18, 20;

Партизанский пр-т: 2, 6, 8, 10, 12, 12а, 14, 16/18;

Прапорщика Комарова: 21, 23, 29, 31, 31а, 35а;

Уткинская: 11, 11б, 13, 15, 18, 18а, 20а, 30, 32, 34, 36.

Адмирала Фокина: 1;

Алеутская: 38, 41, 44;

Батарейная: 6, 8/1;

Краснознаменный: 5, 7, 9/11, 12;

Мордовцева: 3, 6;

Мордовцева: 8А;

Океанский: 13, 16, 17, 19, 19а, 20;

Пограничная: 12/3;

Семеновская: 3, 15, 17/19, 23, 25;

Уборевича: 21;

Фонтанная: 18/2, 18/3, 19, 31, 31/2, 35, 36/38, 42, 47, 47а, 61/1.

Алеутская: 24/15, 26/2, 26/3, 26/4;

Пограничная: 12б;

Семеновская: 5а, 7, 9б.

Алеутская: 17, 17а, 19, 19а;

Арсеньева: 6, 8;

Бестужева: 31, 35, 36/38, 40;

Верхнепортовая: 2а, 4, 4а, 4б, 6а, 10, 12б;

Морская 1-я: 8, 8а, 9, 10, 10а, 11, 12, 12, 14, 16, 16а, 16в, 4/6, 6/25;

Посьетская: 10, 13, 16, 17, 19, 19, 21, 21а, 24, 27, 28, 28а, 28б, 32, 36, 37г, 38, 40, 46, 48;

Рылеева: 8;

Светланская: 16;

Станюковича: 10, 12, 14, 16;

Трудовой: 1а.

Амурская: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17;

Анисимова: 3, 5, 7, 9, 15;

Комсомольская: 3, 7, 9;

Кунгасный: 5;

Союзная: 17, 19, 20;

Хабаровская: 2, 2а, 3, 4, 4а, 4б, 5, 6, 6б, 7, 8, 10, 10а, 10б, 10у, 11, 12, 12а, 12б, 14, 16, 20, 20а, 22, 24, 24а.

До 10 июня:

Верхнепортовая: 9, 9а, 25, 40а, 40а, 70;

Казанская: 1, 5, 7;

Крыгина: 1, 3, 6, 15, 17, 17а, 28, 30, 34, 40, 42а, 86в;

Леонова: 20, 21, 21а, 33, 64, 66;

Морозова: 5, 7, 9;

Нижнепортовая: 4;

Перекопский: 3, 5, 7;

Самарская: 10а;

Саратовская: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13;

Сипягина: 15, 19, 22, 26, 30, 31, 32, 33, 34;

Станюковича: 48, 48;

Стрельникова: 3б, 4, 5а, 6а, 8, 9а, 12;

Ялтинская: 18.

Авраменко: 8, 9а, 17;

Бестужева: 5, 13, 15, 15а, 19, 20, 21, 21а, 22, 23, 26а, 29;

Верхнепортовая: 30, 32, 38, 44, 64а, 66;

Захарова: 5;

Лейтенанта Шмидта: 29;

Посьетская: 3а, 5, 11;

Станюковича: 31а, 37, 39, 49, 52, 52, 54, 54г, 56, 57/2, 57а, 58, 60, 60а, 60б, 62;

Чернышевского: 15.

Ввиду окончания ремонтных работ на некоторых участках магистральных теплотрасс, горячее водоснабжение в ближайшее время появится у жителей следующих домов:

Лазо: 12;

Луцкого: 16;

Некрасовский: 1, 18, 3, 5;

Пологая: 50, 54а, 55, 60, 62, 62а, 63, 65а, 69, 72, 72а, 72у;

Почтовая: 6;

Прапорщика Комарова: 42, 48, 52;

Суханова: 1, 11, 13, 1а, 2, 4, 4а, 5, 6, 6а, 6б, 6в, 6г;

Уборевича: 10/4, 10а, 10б, 12, 14, 15, 15а, 17, 20, 22, 24, 25, 25а, 26, 28, 30/37;

Фонтанная: 44.

Адмирала Фокина: 16а, 20, 22, 23, 23/1, 24, 26а, 27, 29, 31;

Алеутская: 2, 4, 10а, 12а, 16;

Береговая: 3, 6, 8;

Корабельная Набережная: 7;

Океанский: 7, 8, 10б, 12;

Светланская: 15, 15а, 17, 22, 29, 31, 38, 39;

Семеновская: 20, 25а, 30, 32, 34;

Трудовой: 13;

Уборевича: 5а, 6, 8, 9а.

Напомним, как ранее сообщали в "Приморских тепловых сетях", в связи с увеличением работ на магистральных теплотрассах третий этап гидравлических испытаний начнется позже объявленной ранее даты – с 3 июня (продлится до 10 июня). Проверке в рамках этого этапа подвергнется Голдобинская теплотрасса, в результате чего без горячего водоснабжения останутся жители Первомайского района, получающие тепло от ТЭЦ-2.

С 17 по 24 июня в городе пройдет четвертый этап гидравлических испытаний. Коммунальная услуга будет отсутствовать у потребителей, проживающих в Советском районе и части Первореченского, которые получают услугу от объединенной котельной "Северная".