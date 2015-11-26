Приморским предпринимателям покажут дорогу в Таиланд

Региональная торгово-промышленная палата подписала соглашение с тайско-русской торгово-промышленной палатой

Подписание соглашения в Торгово-промышленной палате Приморья. Фото: Анна Коростелева

Предпринимателям Приморья открываются новые возможности. Теперь через региональную торгово-промышленную палату они смогут получить любую интересующую информацию о поставщиках, бизнесах и законах Таиланда. Это стало возможно благодаря подписанию соглашения между Приморской и Российско-Таиландской торговыми палатами, сообщает ИА PrimaMedia.

В документе, который уже вступил в силу, поставили подписи первые лица палат. С российской стороны — президент ТПП Борис Ступницкий, с бангкокской – директор Никита Деркач, который прилетел в Приморье к международному туристическому форуму.

Согласно тексту соглашения, стороны обязались всячески развивать деловые и коммерческие отношения друг с другом, оказывать максимальную поддержку участникам палат, в первую очередь информационную.

Отдельным пунктом в соглашении прописаны новые возможности. Через приморскую ТПП теперь можно узнать данные о тайских контрагентах, запросить актуальную информацию о законах, возможностях таможенного оформления продукции. Находясь во Владивостоке можно найти партнеров в Королевстве, например, если компания планирует экспортировать туда свой товар.

Необходимую поддержку поручились оказывать членам друг друга и при участии в выставках, конференциях, семинарах.

Итоги первого года работы соглашения подведут через год, снова встретившись за одним рабочим столом.

Хотя встреча может состояться и раньше. Исходя из данных соглашения, во Владивостоке может появиться торговое представительство Таиланда в виде дистрибуторского центра, который представит основных поставщиков товаров и услуг.