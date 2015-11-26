Коитиро Накамура ознакомился с ходом строительства третьей очереди специализированного угольного комплекса

Генеральный консул Японии во Владивостоке посетил АО "Восточный Порт". Фото: пресс-служба АО "Восточный Порт"

Делегация Генерального консульства Японии во Владивостоке посетила АО "Восточный Порт" для ознакомления с ходом строительства третьей очереди специализированного угольного комплекса, крупнейшего частного портового инвестиционного проекта на Дальнем Востоке, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе АО "Восточный Порт".

Генеральный консул Японии во Владивостоке Коитиро Накамура и управляющий директор АО "Восточный Порт" Вадим Байбак осмотрели с видовой площадки территорию третьей очереди угольного комплекса, обсудили ход строительства, используемые в порту технологии и оборудование, которое сегодня является одним из самых современных среди используемых в отрасли во всем мире.

Крытые вагоноопрокидыватели, вагоноразмораживатели, стакеры, реклаймеры, современные судопогрузочные машины, крытые конвейерные линии и пересыпные станции позволяют производить высокотехнологичную перевалку угля. Экологическая безопасность работы обеспечивается аспирационными системами, системами образования "сухого тумана", водного орошения, ветрозащиты, очистки технических вод, а также тепловизорами и снегогенераторами.



Генеральный консул Японии во Владивостоке посетил АО "Восточный Порт". Фото: пресс-служба АО "Восточный Порт"

"Третья очередь специализированного угольного комплекса – знаковый проект не только для АО "Восточный Порт", но и для всей угольной перевалки Приморского края, — рассказал Вадим Байбак. — Ввод объекта в эксплуатацию позволит создать более 500 дополнительных рабочих мест, значительно увеличит налоговые отчисления в бюджет".

В ходе визита Коиторо Накамура отметил передовой характер предприятия АО "Восточный Порт" и выразил уверенность в укреплении и развитии экономического сотрудничества между предприятиями Приморского края и Японии.