Характеристики новой машины превзойдут и отечественные, и зарубежные разработки, уверены конструкторы

Приморский Ка-52 "Аллигатор" с "сирийской броней" будет создан к 2022 году - Минобороны. Фото: пресс-служба ПАО ААК "ПРОГРЕСС" Холдинг "Вертолеты России"

Модернизированная с учетом сирийского опыта версия ударного вертолета Ка-52 "Аллигатор" — Ка-52М — будет создана к 2022 году. Об этом во вторник, 28 мая, заявил заместитель министра обороны России Алексей Криворучко, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на "Известия".

"В настоящее время идет опытно-конструкторская работа, в результате которой существенно повысятся характеристики вертолета Ка-52. По плану ОКР, [модернизация] должна завершиться в 2022 году", — цитирует его "РИА Новости".

В свою очередь, гендиректор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский пояснил, что модернизированный "Аллигатор" получит новые системы энергоснабжения и обнаружения целей. Кроме того, по итогам применения в Сирии Минобороны потребовало повысить защищенность вертолета.

Отметим, в мае стало известно, что российские предприятия оборонно-промышленного комплекса приступили к производству партии в 100 вертолетов Ми-28НМ, которые будут поставлены Воздушно-космическим силам (ВКС) России до 2027 года.

Как ранее сообщало ИА PrimaMedia, в рамках работы над обновленной версией вертолета предполагается, что в итоге его параметры будут превосходить и отечественные, и зарубежные разработки. В частности, на Ка-52 появится новая композитная броня, его арсенал пополнят ракеты "Вихрь" и сверхдальнобойные комплексы "Гермес". Изменятся и оптико-электронные системы. Это позволит вертолетчикам в любое время суток поражать цели на расстоянии свыше 10 км.

Поставлена задача укрепить броню машины, увеличить дальность действия ее оптических прицельных комплексов и средств поражения. Все работы выполняются с учетом боевого опыта, полученного в Сирии.

В первую очередь речь идет об укреплении бронирования вертолета. Ка-52 имеет довольно удачную систему противодействия ракетам ПЗРК. Бортовая система вертолета может зафиксировать пуск ракеты и воздействовать на ее головку самонаведения лазерным лучом. Так что главную опасность для Ка-52 представляет огонь крупнокалиберных пулеметов и автоматических пушек. Жизненно важные узлы вертолета прикрыты титановыми пластинами, а органы управления и экипаж находятся в титановой ванне. Однако такое бронирование защищает лишь от огня автоматов и винтовок. Лобовая броня обеспечивает защиту от пуль калибра 12,7 мм. А броня в боковой проекции выдерживает лишь попадание пули калибра 7,62 мм. Поэтому обстрел из крупнокалиберного пулемета может стать для вертолета и его экипажа фатальным.

Добавим, что Вертолеты Ка-52 собираются на заводе "Прогресс" в городе Арсеньеве Приморского края.