Все на месте: "горячая" байкерша показала новые провокационные фото

Девушка любит выкладывать провокационные фотографии, но не ищет спонсора
Это интересно 08:49
Мотобалерина. Фото: @valkyria_moto

"Горячая" мотобалерина, которая набирает популярность в социальных сетях, рассказала о себе. Девушка отметила, что любит красивые фотографии себя, но при этом не ищет спонсора. Привлекательная байкерша показала новые провокационные фото.

На своей странице в социальной сети instagram балерина-мотоциклист @valkyria_moto выложила несколько фотографий на пляже. Девушка позирует в боди и нисколько не стесняется показывать свое шикарное тело. Здесь же байкерша разместила рассказ о себе, отметив, что любит выкладывать провокационные фото, так как считает их искусством. При этом девушка не ищет спонсора, а просто не хочет жалеть о потраченных годах.

"Ну очень нравится мне эта серия фото. Спонсор не нужен, работаю сама, и мне это нравится. Я — менеджер по туризму. Одно время ещё подрабатывала фитнес-тренером. — у меня высшее образование (средне-специальное "артистка балета", высшее "социально-культурный сервис и туризм", незаконченное высшее "финансы и кредит"). Фото делаю для себя (через лет 20 хочется помнить себя подтянутой и молодой. В лет 60, я не хочу вспоминать об упущенном времени, жалеть, что-то не реализовала в 20-30), фотография — такое же искусство, а красота тела добавляет эстетическое наслаждение. Всё-таки время быстротечно. Кроме 5 точки, отличный характер и богатый внутренний мир. Надеюсь, я — хороший друг", — написала байкерша.

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Ну очееень нравится мне эта серия фото. Вероятно, некоторые подумают, опять жопка, ничего, кроме 5 точки у нее нет, ищет спонсора... -спонсор нахрен не нужен, работаю сама, и мне это нравится. Я— менеджер по туризму. Одно время ещё подрабатывала Фитнес тренером. — у меня высшее образование (средне-специальное "артистка балета", высшее "социально-культурный сервис и туризм", незаконченное высшее "финансы и кредит") -фото делаю для себя (через лет 20 хочется помнить себя подтянутой и молодой. В лет 60, я не хочу вспоминать об упущенном времени, жалеть, что-то не реализовала в 20-30), фотография-такое же искусство, а красота тела добавляет эстетическое наслаждение. Всё-таки время быстротечно. -кроме 5 точки, отличный характер и богатый внутренний мир. Надеюсь, я — хороший друг . Фотограф: @photo_anto #vladivostok #valkyriamoto #russiangirl #photosession #vdkgirls #vlgirl #тобизина

Публикация от Ann (@valkyria_moto)

Стоит отметить, что подписчики мотобалерины пришли в восторг от "горячих" фотографий девушки и засыпали ее комплиментами.

"Все на месте"

"Потому что нельзя быть на свете красивой такой..."

"Если бы истинная женская красота стала реальностью, она, несомненно, имела бы ваше необычное тело и вашу неописуемую чувственность ...", — пишут пользователи.

Ранее девушка уже публиковала похожую серию провокационных фотографий.

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