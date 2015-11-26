За 3 года в Приморье введено 130 модульных котельных, на очереди еще 20 - Елена Пархоменко

Об итогах отопительного сезона и проблемах ЖКХ в Приморье рассказала вице-губернатор края

Елена Пархоменко подвела итоги отопительного сезона. Фото: ИА PrimaMedia

Отопительный сезон в Приморском крае подходит к своему завершению. Жилой фонд и социальные объекты отключили от подачи тепла, началась "горячая пора" для ресурсоснабжающих организаций, которые уже приступили к ремонтным работам и гидравлическим испытаниям. Об итогах отопительного сезона 2019 и планах коммунальных служб на летне-осенний период ИА PrimaMedia рассказала директор департамента ЖКХ администрации Приморского края Елена Пархоменко.

— Елена Александровна, как вы оцениваете отопительный сезон 2019 года? Возникали ли трудности, учитывая, что на подготовительном этапе появлялась информация о проблемных объектах?

— В крае была проведена достаточно серьезная подготовка к отопительному сезону, но такая планомерная работа выполняется из года в год, уже в январе нам понятны перечень и состав мероприятий, которые необходимо провести, известны объемы их финансирования, потому что бюджет формируется за год до того, как мы планируем эти работы.

И, конечно, достаточно серьезные трудности, которые были в предыдущем отопительном сезоне, подстегнули нас к тому, чтобы эту зиму встретить во всеоружии. Муниципальным образованиям, где происходили серьезные нарушения при подаче тепла в жилой фонд и социальные объекты, было уделено особое внимание. Так, "Примтеплоэнерго" было поручено нормализовать теплоснабжение в поселке Сибирцево Черниговского района. Решение принималось по многочисленным жалобам местных жителей. В результате пять проблемных котельных, три из которых находились в неудовлетворительном состоянии, были переданы краевому унитарному предприятию. "Примтеплоэнерго" 15 лет функционирует на территории края, администрация оказывает ему всестороннюю поддержку. Можно с твердой уверенностью сказать – больше таких острых ситуаций в Сибирцево не возникнет.

— Как сегодня проходит подготовка к следующему отопительному сезону? Хотелось бы в первую очередь получить информацию о Владивостоке, где жители выражают недовольство отсутствием горячей воды.

— Традиционно перед началом ремонтной кампании "Дальневосточная генерирующая компания" проводит весенне-летние гидравлические испытания. Они позволяют определять слабые места на теплотрассах для того чтобы грамотно планировать следующие ремонты. Такие работы проведены в Ленинском, Первореченском, Фрунзенском районе, с понедельника начнутся испытания теплотрассы в Первомайском районе. Устраняются порывы, которые были выявлены, – по Владивостоку их примерно 40. Согласно СанПину ДГК имеет право отключать горячую воду на время гидравлических испытаний не более 14 дней – и к временным неудобствам стоит отнестись с пониманием.

Кроме того, в этот отопительный период предстоят большие работы по перекладке тепловых сетей на 22 участках города. Они уже начались в районе улицы Борисенко, где в данный момент ограничено движение транспорта. Срок окончания этих работ запланирован на 1 июля, но, учитывая опережение графика, проезд будет открыт примерно на две недели раньше. Также в других муниципальных образованиях ведутся работы по замене тепловых сетей.

— Уже несколько лет в крае в рамках краевой госпрограммы "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края" действует программа энергосбережения, мероприятия по замене котельных играют в ней ключевую роль. Ведется ли работа в этом направлении?

— В программу заложен комплексный подход – это и совершенствование технологических процессов, и оптимизация режимов потребления энергоресурсов, реконструкция и модернизация энергетических установок, и внедрение новых технологий и оборудования. Что касается новых котельных, современные технологии позволяют очень быстро и в короткие сроки устанавливать такие источники тепла. На протяжении последних трех лет в крае появились около 130 модульных котельных – в основном они отапливают социальные объекты и небольшой жилой фонд, так как не обладают значительной мощностью, но очень эффективны при невысокой нагрузке, особенно в северных районах, где небольшая плотность населения. В этом году мы также планируем приобрести как минимум 20 таких котельных. Внимание уделяется и более крупным объектам модернизации, установка и введение в эксплуатацию которых требует нескольких лет.

Например, это крупная котельная в Партизанске – ее модернизируют уже не первый год, и модульный вариант – отличное промежуточное решение. По Партизанску вообще были достигнуты хорошие результаты – например, там котельная №10 заменила большое количество мелких котельных, и еще одна котельная сегодня работает вместо трех "доисторических", которые вызывали жалобы местных жителей. Сегодня недовольных нет.

— Каковы источники финансирования таких работ?

— На модернизацию и капитальный ремонт 140 объектов систем тепло-, водоснабжения и водоотведения в Приморском крае в 2019 году направлено почти 800 миллионов рублей. Приняты региональные программы, которые позволят в течение нескольких лет отремонтировать и построить новые объекты ЖКХ. В том числе действует долгосрочная инвестиционная программа КГУП "Примтеплоэнерго" на 2018-2028 годы с объемами финансирования 16 млрд рублей.

— Осенью ресурсоснабжающим организациям приходилось собирать пресс-конференцию с целью донести до потребителей информацию о том, что многомиллионные долги КГУП "Примтеплоэнерго" перед ПАО "ДЭК" не повлияют на проведение отопительного сезона. Можно сказать, что проблема исчерпана?

— Это проблема общероссийских масштабов, причем задолженности взаимные. Но если говорить о ситуации с ДЭК, на данный момент задолженность "Примтеплоэнерго" перед этим предприятием только текущая. Есть графики платежей, они соблюдаются. По сравнению с прошлым годом, когда мы входили в ремонтную кампанию с отключенными котельными и должны были изыскивать возможности альтернативного освещения, чтобы выполнять свои задачи, ситуация изменилась кардинально. Задолженность минимизирована.

— А как обстоит ситуация с дебиторской задолженностью?

— Общая задолженность потребителей перед ресурсоснабжающими организациями Приморского края, включая предприятия, превышает семь млрд рублей, в том числе из них порядка пяти миллиардов приходится на долги населения, и 3,5 млрд приморцы задолжали "Примтеплоэнерго". Это серьезная цифра. Мы понимаем, что во многих случаях абонент не согласен с суммой, выставленной ему в квитанции, и поэтому отказывается платить. Во-вторых, миграция играет роль. Но среди должников много злостных неплательщиков. К ним надо принимать соответствующие меры. Такая работа ведется и приносит свои результаты, равно как и меры поощрения. С 1 июня 2018 года стартовала акция "Примтеплоэнерго" "Скидка за аванс", и люди стали более внимательно относиться к платежам. Отмечу, что из бюджета Приморского края гражданам проживающим на его территории, осуществляется компенсация за услугу теплоснабжения в размере не менее 5 млрд в год, она обеспечивает усредненный тариф.

— Если говорить о жилом фонде, ведет ли департамент какую-либо работу с управляющими, обслуживающими компаниями по части теплоснабжения?

— Конечно, важно готовить не только объекты генерации тепла, сетевого хозяйства к отопительному сезону, но и сами многоквартирные дома. С этой целью в весенне-осенений период работают ревизионные комиссии, планируются работы, которые необходимы объектам жилого фонда. Профильный департамент на системной основе проводит совещания с УК и ТСЖ по всем вопросам жилищно-коммунального хозяйства, в том числе и подготовке к отопительному сезону. Качество подачи тепла зависит от нашей совместной работы.