"Приморская генерация" обеспечила стабильное энергоснабжение в отопительный сезон

Энергокомпания подвела итоги ОЗП 2018 – 2019 года

Оборудование. Фото: Антон Новгородов, ИА PrimaMedia

"Приморская генерация" АО "ДГК" подвела итоги отопительного сезона. В осенне-зимний период 2018 – 2019 года филиал АО "Дальневосточная генерирующая компания" обеспечил стабильное энергоснабжение потребителей на всей территории своей ответственности: во Владивостоке, Артеме и Партизанске, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе энергокомпании.

За зимний отопительный период 2018-2019 годы электростанциями и котельными филиала АО "ДГК" выработано 3,9 млн Гкал. Отпуск тепла на Владивостокской ТЭЦ-2 составил 1,4 млн Гкал, на котельных ПТС – 1,2 млн Гкал, на Артемовской ТЭЦ – 481,650 тысячи Гкал, на Партизанской ГРЭС – 198,265 тысячи Гкал.

К началу ОЗП запасы топлива на электростанциях филиала "Приморская генерация" соответствовали нормативам, установленным министерством энергетики РФ. В целом производство тепла в ОЗП 2018-2019 годы уменьшилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 249,05 тысячи Гкал. Это связано с тем, что зима оказалась достаточно теплой.

Стоит отметить, что прошедшие холода стали первым испытанием для ТЭЦ "Восточная", которые станция прошла успешно. В отопительный период отпуск теплоэнергии от коллекторов теплоэлектроцентрали составил 679,7 тысячи Гкал.

Руководитель филиала "Приморская генерация" АО "ДГК" Дмитрий Лебедь в ходе пресс-конференции на тему "Итоги отопительного сезона 2018-2019 гг. в Приморском крае" назвал прошедший зимний период успешным с точки зрения производственных и финансовых результатов: "Оборудование было полностью и в срок подготовлено. Благодаря этому, сбоев в работе и, как следствие, отключений теплоснабжения не зарегистрировано".