SMM-тренды, кейсы, лайфхаки: Александра Жаркова проведет интенсив по интернет-маркетингу

Сооснователь коммуникационного агентства SETTERS приедет на Дальневосточный МедиаСаммит (12+)
МедиаСаммит
Общество 18:20
Сооснователь коммуникационного агентства SETTERS Александра Жаркова приедет наДальневосточный МедиаСаммит-2019. Фото: Предоставлено экспертом

Сооснователь коммуникационного агентства SETTERS Александра Жаркова приедет на Дальневосточный МедиаСаммит-2019 (13-14 июня, ДВФУ). Александра расскажет все о создании имиджа в социальных сетях, а также поделится механикой Influence-маркетинга и SMM-трендами 2019 года.

Справка: SETTERS – коммуникационное агентство, было основано в 2015 году в Санкт-Петербурге, специализируется на комплексной поддержке и продвижении брендов в социальных сетях Instagram, Facebook, ВКонтакте и Одноклассники. Представительство компании работает в Москве. Команда агентства создает уникальный контент, продюсирует съёмки, занимается графическим дизайном, реализует проекты по продвижению брендов и привлечению целевой аудитории в социальных сетях. Среди клиентов агентства: Ginza Project, L’Oreal, МегаФон, Londa Professional, Red Deck, Street Beat, ASUS, Urban Decay, Borjomi, Italy Group, Estel, и другие.

Сооснователь SMM-агентства SETTERS Александра Жаркова выступит на МедиаСаммите-2019 с темой "Имидж бренда в соцсетях. Основные правила работы с коммерческими аккаунтами. SMM-тренды 2019". Эксперт расскажет о функциях и задачах основных SMM-сервисов, правилах и лайфхаках работы с коммерческими аккаунтами, а также поделится механикой Influence-маркетинга и SMM-трендами 2019 года.

Шестой Дальневосточный МедиаСаммит (12+) пройдет 13-14 июня в кампусе ДВФУ на острове Русский. В этом году форум ждет глобальная перезагрузка, ключевыми темами МедиаСаммита-2019 станут новые тренды медиапотребления и искусственный интеллект.

Любой желающий может посетить мероприятие, достаточно зарегистрироваться на сайте и выбрать подходящий пакет участия.

Cледить за подготовкой к МедиаСаммиту можно, подписавшись на официальные страницы предстоящего мероприятия в социальных сетях: Instagram, ВКонтакте, Facebook.

Организаторами Дальневосточного МедиаСаммита-2019 выступают Администрация Приморского края, Союз журналистов России, Приморское региональное отделение Союза журналистов России, Дальневосточный федеральный университет, Фонд информационной поддержки социально-экономического развития Дальнего Востока. Генеральный партнер форума — РусГидро.

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