"Дал угла" - "дрифтер" на Mark X хотел эффектно войти в поворот, но не смог

Его маневр закончился в припаркованном на обочине авто

Авария с дрифтером. Фото: Astakada

На запись камеры наружного видеонаблюдения попал маневр одного из автолюбителей Владивостока. Воитель за рулем Toyota Mark X хотел эффектно зайти в поворот, но не справился с управлением, сообщает ИА PrimaMedia.

На YouTube канале "Астакада" появился видеоролик о том, как Toyota Mark X "валит угла" на кольце 3-й Рабочей. Однако водителю не удалось закончить эффектный маневр и неуправляемое авто влетело в припаркованный недалеко кроссовер Toyota Harrier. Этот случай, по всей видимости, отучит лихого водителя дрифтить днем в черте города.