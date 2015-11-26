"Дал угла" - "дрифтер" на Mark X хотел эффектно войти в поворот, но не смог

Его маневр закончился в припаркованном на обочине авто
Это интересно 14:29
Авария с дрифтером. Фото: Astakada

На запись камеры наружного видеонаблюдения попал маневр одного из автолюбителей Владивостока. Воитель за рулем Toyota Mark X хотел эффектно зайти в поворот, но не справился с управлением, сообщает ИА PrimaMedia.

На YouTube канале "Астакада" появился видеоролик о том, как Toyota Mark X "валит угла" на кольце 3-й Рабочей. Однако водителю не удалось закончить эффектный маневр и неуправляемое авто влетело в припаркованный недалеко кроссовер Toyota Harrier. Этот случай, по всей видимости, отучит лихого водителя дрифтить днем в черте города.

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