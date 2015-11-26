В Приморье наградили парня, который вытащил двух девочек из горящей квартиры

Олег Кожемяко вручил герою благодарность губернатора Приморского края
Общество 17:18
Награждение. Фото: пресс-служба администрации Приморского края

Глава Приморья Олег Кожемяко вручил благодарность губернатора Приморского края молодому парню из Фокино Алексею Резниченко, который с риском для своей жизни вытащил двух девочек из окна полыхающей квартиры. Об этом ИА PrimaMedia сообщили в пресс-службе администрации Приморского края.

Во вторник, 27 мая, на пульт пожарной охраны города Фокино поступило сообщение о пожаре на шестом этаже многоквартирного жилого дома на улице Усатова, 17. В квартире находились две девочки. Пока пожарные были в пути, Алексей, держась за край балкона верхнего этажа, стал поднимать детей из горящей квартиры.

Сегодня губернатор Приморья поблагодарил Резниченко за храбрость и мужественный поступок.

"Ваш поступок не будет забыт, это настоящий пример для молодых ребят", – подчеркнул Олег Кожемяко, вручив приморцу благодарность губернатора.

Алексею Резниченко — 25 лет. Он – младший инспектор отдела охраны исправительной колонии №29 в Большом Камне, рядовой внутренней службы. Спортсмен, занимается боксом. Журналистам он рассказал, что до пожара даже не знал, кто живет в квартире этажом ниже.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Ребенок повис на балконе: серьезный пожар охватил несколько квартир в многоэтажке

награждение

Лучших потребителей тепловой энергии определили в Хабаровском крае

20 мая, 16:40

Трое находкинцев удостоены звания "Почетный житель" в день рождения города

19 мая, 14:52
"Реми" приглашает приморцев на "Праздник молока"
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia