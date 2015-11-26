В Приморье наградили парня, который вытащил двух девочек из горящей квартиры

Олег Кожемяко вручил герою благодарность губернатора Приморского края

Награждение. Фото: пресс-служба администрации Приморского края

Глава Приморья Олег Кожемяко вручил благодарность губернатора Приморского края молодому парню из Фокино Алексею Резниченко, который с риском для своей жизни вытащил двух девочек из окна полыхающей квартиры. Об этом ИА PrimaMedia сообщили в пресс-службе администрации Приморского края.

Во вторник, 27 мая, на пульт пожарной охраны города Фокино поступило сообщение о пожаре на шестом этаже многоквартирного жилого дома на улице Усатова, 17. В квартире находились две девочки. Пока пожарные были в пути, Алексей, держась за край балкона верхнего этажа, стал поднимать детей из горящей квартиры.

Сегодня губернатор Приморья поблагодарил Резниченко за храбрость и мужественный поступок.

"Ваш поступок не будет забыт, это настоящий пример для молодых ребят", – подчеркнул Олег Кожемяко, вручив приморцу благодарность губернатора.

Алексею Резниченко — 25 лет. Он – младший инспектор отдела охраны исправительной колонии №29 в Большом Камне, рядовой внутренней службы. Спортсмен, занимается боксом. Журналистам он рассказал, что до пожара даже не знал, кто живет в квартире этажом ниже.