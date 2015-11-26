Георгий Карлов: Превратить квартиру в магазин в обход мнения жильцов – не получится

В Госдуме РФ прокомментировали новые правила перевода жилого помещения в нежилое в многоквартирном доме
Политика 10:14
Георгий Карлов, депутат от Сахалинской области. Фото: ИА PrimaMedia

Новый порядок перевода помещения в нежилое будет учитывать интересы и права жильцов многоквартирного дома. Об этом заявил Георгий Карлов, депутат Госдумы РФ от Сахалинской области, член Комитета по безопасности и противодействию коррупции. Депутаты Госдумы поддержали законопроект, сформированный Правительством РФ по поручения президента Владимир Путина, сообщает ИА PrimaMedia.

– Мало приятного, когда над вашей головой или через стену от вас открывают, к примеру, рюмочную или ночной клуб. А вы узнаёте об этом по факту. После принятия закона такие ситуации будут исключены. Для перевода жилого помещения в нежилое потребуется решение общего собрания собственников и письменное согласие владельцев примыкающих квартир, – сказал Георгий Карлов.

Депутат добавил, что помещение, переведённое в нежилой фонд должно будет иметь свой отдельный вход, что снизит дискомфорт для жителей многоквартирного дома.

Из пояснительных документов следует, что законопроектом предусматривается обязательное согласование общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме перевода жилого помещения в нежилое помещение. Для принятия указанного решения требуется кворум. Помимо указанного решения общего собрания для осуществления перевода жилого помещения в нежилое необходимо получить письменные согласия всех собственников помещений, примыкающих к переводимому.

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