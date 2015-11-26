Бывшему руководителю департамента лесного хозяйства Приморья присудили 4 года колонии

Кроме того, Владимиру Иванову назначили штраф в 35 млн рублей и на 5 лет лишили права занимать государственные должности
Общество 19:25
Колючая проволока. Фото: ИА PrimaMedia

Ленинский районный суд сегодня, 29 мая, вынес приговор бывшему руководителю департамента лесного хозяйства Приморского края Владимиру Иванову, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на источник в силовых структурах. Вердикт судей: 4 года колонии строгого режима, штраф в размере 35 242 035 рублей и лишение права занимать должности на государственной и муниципальной службе сроком на 5 лет. Приговор еще не вступил в законную силу.

Напомним, уголовное дело по поводу взятки против Владимира Иванова было возбуждено по материалам УФСБ России по Приморскому краю. Бывшему и.о. директора департамента лесного хозяйства администрации Приморья вменяется получение 550 тысяч долларов США "за совершение действий, входящих в служебные полномочия должностного лица", а именно – за продление договоров аренды лесных участков. Преступление было совершено летом 2016 года. Позднее о данном факте взяткодатель сообщил в правоохранительные органы. Прокурор Приморского края утвердил обвинительное заключение в отношении экс-чиновника в начале апреля 2019 года.

Справка: ИВАНОВ Владимир Валерьевич. Родился 11 сентября 1985 года в Дальнегорске. В 2007 году закончил ДВГУ по специальности "География".

Трудовой путь начинал с должности инженера по охране и защите леса в КГУ "Приморское лесничество".

Далее 7 лет проработал в КППК "Приморское лесохозяйственное объединение", пройдя путь от начальника отдела до заместителя директора.

В июле 2015 года был назначен губернатором Владимиром Миклушевским на должность и.о. директора департамента лесного хозяйства Приморского края. В мае 2017 года уступил этот пост Дмитрию Рыбину.

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