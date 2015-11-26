Во Владивостоке появятся электробусы, две заправки с газом и новые трамваи от Собянина

Мэр города Олег Гуменюк рассказал депутатам Думы о перспективах в области транспортной системы столицы Приморья
Общество 11:21
Электробус. Фото: Мосгортранс

Мэр Владивостока Олег Гуменюк, отвечая на вопросы депутатов по перспективам в области транспортной системы, заявил, что во Владивостоке появятся автобусы на газомоторном топливе, но не в этом году. В 2019 году город закупает автобусы на дизеле, потому что во Владивостоке пока нет АЗС с газом, но они скоро появятся, сообщает ИА PrimaMedia.

"Будет размещено две таких заправки. И в следующем году будем покупать газомоторный транспорт", — сказал Гуменюк.

Кроме того, глава сообщил о планах покупки в этом году двух электробусов. На эти цели город получит субсидию из федерального бюджета порядка 8 млн рублей. Стоимость одного такого электробуса около 44 млн рублей.

Также Олег Гуменюк рассказал о том, что с мэром Москвы Сергеем Собяниным ему удалось договориться о пополнении трамвайного парка свежим транспортом.

"Это новые трамваи 2005-2007 года. Это поддержка городу Владивостоку от мэра Москвы. Заменим старые трамваи", — сказал Олег Гуменюк.

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