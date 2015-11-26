Казино Tigre de Cristal в Приморье перешло к другому собственнику

На втором этапе в бухте Муравьиной построят не менее 12 гостиничных комплексов с казино

Игорная зона "Приморье". Фото: ИА PrimaMedia

Инвесторы и власти Приморского края рассчитывают, что в течение четырех лет игорная зона будет преобразована в полноценный курорт за счет открытия новых комплексов, в том числе объекта "Tigre de Cristal Фаза 2". Гонконгская компания Suncity Group, которая занимается привлечением в казино игроков VIP-сегмента, купила 29,5 % акций, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Исполнительный директор компании Summit Ascent Holdings Ltd. (оператор казино Tigre de Cristal) Эрик Ландхир участвовал в ежегодном событии игорной индустрии Global Gaming Expo Asia 2019 и рассказал о планах развития игорной зоны "Приморье" в бухте Муравьиная. В том числе он отметил факт появления нового собственника.

"Мы считаем, что в течение четырех лет игорная зона в Приморье уже будет преобразована в полноценный курорт за счет открытия новых комплексов, в том числе наша компания планирует реализовать объект "Tigre de Cristal Фаза 2". Дополнительно в наши планы входит создание восьми гостевых вилл и 22 зданий под жилые апартаменты. Мы планируем увеличить номерной фонд минимум до 350, что в три раза превышает количество номеров в действующем Tigre de Cristal. В проекте предусмотрено 25 игровых столов для массовых игроков и около 300 игровых автоматов, а также 50 игровых столов для гостей категории VIP", – сказал Эрик Ландхир.

По его словам, в ранее разработанный проект "Tigre de Cristal Фаза 2" будут внесены некоторые корректировки в связи с тем, что акции Summit Ascent Holdings Ltd. (29,5 %) приобрела крупная гонконгская компания Suncity Group, которая занимается привлечением в казино игроков VIP-сегмента.

"Вхождение в проект Suncity Group – важный шаг для развития бизнеса компании. В Макао на компанию приходится более 45% бизнеса по развитию сегмента премиум-игроков – это крупнейший джанкет-оператор в Азии и, можно сказать, в мире. Сотрудничество с такими компаниями в большой степени помогает развитию деятельности по управлению отелем и казино", – отметил представитель Tigre de Cristal.

По плану новый комплекс "Tigre de Cristal Фаза 2" откроется в 2021 году. Еще раньше — в 2020-ом – завершится второй этап реализации проекта "Приморье", масштабного развлекательного курорта на территории 619 гектаров. Планируется строительство не менее 12 гостиничных комплексов с казино, а также развлекательных объектов. Общий объем инвестиций составит более 2 миллиардов долларов.

Как отметил исполнительный директор Корпорации развития Приморского края Игорь Трофимов, уже в следующем году на территории курорта будет действовать три развлекательных объекта, включая действующий Tigre de Cristal.

"В 2020 году завершится вторая фаза строительства ИРК "Приморье" – состоится открытие двух новых комплексов Naga Vladivostok и "Шамбала". Инвесторы находятся в активной стадии строительства – уже возведены первые этажи новых зданий. На строительство транспортно-инженерной инфраструктуры будет направлено финансирование в размере 2,9 миллиарда рублей по программе, инициированной Федеральным агентством по туризму", – пояснил Трофимов на конференции Global Gaming Expo Asia 2019.