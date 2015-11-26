Дождь с грозой обрушится на Владивосток

Осадки начнутся во второй половине дня в пятницу, 31 мая, и усилятся к вечеру

Гроза. Фото: pixabay.com

Сильный дождь начнется во Владивостоке во второй половине в пятницу, 31 мая, и усилятся к вечеру. Не исключено, что прогремит гроза. День ожидается прохладней на 2–3 градуса, чем сегодня, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на "Примпогоду".

В четверг, 30 мая, во второй половине дня с запада к Приморью подойдет циклон, облачность снова накроет край, в отдельных районах начнется дождь. Фон максимальных температур +17…+24°C, местами на восточном побережье +14…+16 °C.

В дальнейшем циклон продолжит свое движение в северо-восточном направлении, на Хабаровский край, а его фронты будут смещаться над Приморьем, и вызовут дожди различной интенсивности на большей территории. В отдельных районах прогремят грозы. Ночь под прикрытием облачности станет теплее на 2–3 градуса. Днем максимальные температуры останутся в тех же пределах.