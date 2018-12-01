Чуркинская электричка возобновляет движение во Владивостоке (расписание)

Первый электропоезд прибудет на мыс Чуркин 1 июня в 7 часов 43 минуты

Приморская электричка. Фото: ИА PrimaMedia

По Владивостоку, через тоннель имени Сталина, снова пойдут внутригородские электрички. Уже в субботу горожане смогут попасть на Чуркин этим видом транспорта, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на компанию-перевозчика "Экспресс Приморья".

"Уже составлено расписание. Так, 1 июня от платформы Моргородок в 7 часов 23 минуты утра отправится электропоезд и в 7.43 он прибудет на мыс Чуркин. Эта электричка будет курсировать ежедневно. Еще несколько поездов будут ходить в рабочие дни", — рассказал пресс-секретарь Максим Каленник.

Внутригородской электропоезд сообщением Мыс Чуркин— Луговая— Военное шоссе— Владивосток: курсирование по рабочим дням; отправление от станции Мыс Чуркин в 7 часов 6 минут утра.

— Луговая — Военное шоссе— Владивосток. Курсирование с 10 июня, по рабочим дням. Отправление от платформы Луговая в 8 часов 26 минут утра.

— Владивосток— Военное шоссе— Мыс Чуркин. Курсирование по рабочим дням, отправление от станции Владивосток в 18 часов 40 минут. Прибытие на Мыс Чуркин в 19 часов 10 минут.

— Пригородный электропоезд, сообщением Луговая — Раздольное. Отправление в 8 часов 00 минут утра. От станции Вторая Речка до станции Угольная без остановок.

— Ежедневный пригородный электропоезд, сообщением Кипарисово— Мыс Чуркин. Отправление в 18 часов 28 минут. Следует со всеми остановками, прибытие на станцию Мыс Чуркин в 20 часов 8 минут.



Ремонт тоннеля имени Сталина длился больше двух лет. Фото: ИА PrimaMedia

Также, по информации перевозчика, частично изменятся маршруты следующих электропоездов:

— пригородный электропоезд Уссурийск— Владивосток, который отправляется из Уссурийска в 6 часов 44 минуты утра, будет следовать по рабочим дням до станции Владивосток. По выходным и праздничным дням — до станции Мыс Чуркин.

— пригородный электропоезд сообщением Надеждинская— Владивосток, который ежедневно отправляется в 17 часов 06 минут, частично меняет маршрут и будет следовать ежедневно до станции Мыс Чуркин.

— вечерний пригородный электропоезд сообщением Кипарисово— Владивосток, курсирующий по выходным и праздничным дням, также частично меняет маршрут и будет следовать до станции Мыс Чуркин. От станции Угольная до станции Вторая Речка— без остановок. Отправление от станции Кипарисово в 19 часов 35 минут, прибытие на станцию Мыс Чуркин в 20 часов 59 минут.

— пригородный электропоезд, сообщением Владивосток— Кипарисово отправлением в 9 часов 30 минут по выходным и праздничным дням частично меняет маршрут и будет отправляться от станции Мыс Чуркин в 9 часов 25 минут утра.

— пригородный электропоезд Владивосток— Раздольное отправлением в 8 часов утра по выходным и праздничным дням частично меняет маршрут и будет отправляться ежедневно от станции Мыс Чуркин в 8 часов 5 минут.

— пригородный электропоезд Владивосток— Надеждинская отправлением в 18 часов 40 минут по рабочим дням частично меняет маршрут и будет следовать от станции Мыс Чуркин по рабочим дням в 18 часов 35 минут.

1 октября 2016 года тоннель имени Сталина закрыли на капитальный ремонт. Тогда же прекратилось движение городских электропоездов сообщением Мыс Чуркин— Владивосток, Вторая Речка— Мыс Чуркин, Владивосток— Мыс Чуркин, Луговая-Владивосток, а также всех пригородных электричек, идущих со станций Чуркин, Мальцевская, Луговая.

В связи с открытием — пока неофициальным — тоннеля имени Сталина вновь начнут работу пригородные кассы на платформах Мыс Чуркин, Мальцевская, Луговая.