Совет Федерации одобрил новые правила техосмотра

Новые правила проведения техосмотра были одобрены Советом Федерации. Они предполагают обязательную фотофиксацию процедуры и оформление диагностической карты как электронного документа в единой автоматизированной информационной системе (ЕАИС ТО).
Возможность выдачи поддельных диагностических карт будет исключена в результате изменения законодательства. Документ будет подтверждаться усиленной электронной подписью техэксперта, проводившего диагностику.
Операторы технического осмотра должны иметь соответствующую производственно-техническую базу и возможность передачи в ЕАИС ТО сведений о состоянии автомобиля. Им вменяется в обязанность подтверждение своей аккредитации в Российском союзе автостраховщиков каждые два года.
Закон вступит в силу через год после его опубликования.
Егор Тараруев