Совет Федерации одобрил новые правила техосмотра

Новые правила техосмотра исключат возможность использования поддельных диагностических карт
Это интересно 14:35
Автомобили получат электронные паспорта. Фото: ИА PrimaMedia

Новые правила проведения техосмотра были одобрены Советом Федерации. Они предполагают обязательную фотофиксацию процедуры и оформление диагностической карты как электронного документа в единой автоматизированной информационной системе (ЕАИС ТО).
Возможность выдачи поддельных диагностических карт будет исключена в результате изменения законодательства. Документ будет подтверждаться усиленной электронной подписью техэксперта, проводившего диагностику.
Операторы технического осмотра должны иметь соответствующую производственно-техническую базу и возможность передачи в ЕАИС ТО сведений о состоянии автомобиля. Им вменяется в обязанность подтверждение своей аккредитации в Российском союзе автостраховщиков каждые два года.
Закон вступит в силу через год после его опубликования.

Егор Тараруев

автомобиль как вид транспорта ТУ, технические условия законодательство

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