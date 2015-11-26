Совет Федерации одобрил новые правила техосмотра

Новые правила техосмотра исключат возможность использования поддельных диагностических карт

Автомобили получат электронные паспорта. Фото: ИА PrimaMedia

Новые правила проведения техосмотра были одобрены Советом Федерации. Они предполагают обязательную фотофиксацию процедуры и оформление диагностической карты как электронного документа в единой автоматизированной информационной системе (ЕАИС ТО).

Возможность выдачи поддельных диагностических карт будет исключена в результате изменения законодательства. Документ будет подтверждаться усиленной электронной подписью техэксперта, проводившего диагностику.

Операторы технического осмотра должны иметь соответствующую производственно-техническую базу и возможность передачи в ЕАИС ТО сведений о состоянии автомобиля. Им вменяется в обязанность подтверждение своей аккредитации в Российском союзе автостраховщиков каждые два года.

Закон вступит в силу через год после его опубликования.

Егор Тараруев