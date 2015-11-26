Мировой суд Владивостока разобрался с влюбленным альпинистом

Парень хотел выяснить отношения перед 8 Марта
Происшествия 20:35
Парень спустился с крыши дома на балкон потерпевшей. Фото: ИА PrimaMedia

Житель Владивостока осужден за незаконное проникновение в жилище своей бывшей девушки. Для этого ему понадобилось альпинистское снаряжение, сообщает ИА PrimaMedia.

"Преступление было совершено 7 марта 2019 года. Фигурант, желая выяснить отношения со своей знакомой, которая игнорировала общение с ним, спустился с крыши дома на балкон потерпевшей и против воли проживавших в квартире проник в помещение. Тем самым молодой человек нарушил конституционное право на неприкосновенность жилища, предусмотренное статьей 25 Конституции РФ", — рассказали в прокуратуре Приморского края.

Сейчас мировой суд Первомайского судебного района Владивостока вынес приговор гражданину 1989 года рождения: признал его виновным по части 1 статьи 139 УК РФ. Назначено наказание — 7 месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства.

"Указанное наказание в соответствии со статьей 73 УК РФ суд постановил считать условным с испытательным сроком 7 месяцев", — говорится в сообщении надзорного органа.

Написать автору
суд

Бывшему руководителю департамента лесного хозяйства Приморья присудили 4 года колонии

29 мая, 19:25

Росрыболовство подтвердило легальность выдачи разрешений на вылов "косаток раздора"

23 мая, 21:47
Попробуй себя в "Мозголомке"
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia