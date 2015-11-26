Мировой суд Владивостока разобрался с влюбленным альпинистом

Парень хотел выяснить отношения перед 8 Марта

Парень спустился с крыши дома на балкон потерпевшей. Фото: ИА PrimaMedia

Житель Владивостока осужден за незаконное проникновение в жилище своей бывшей девушки. Для этого ему понадобилось альпинистское снаряжение, сообщает ИА PrimaMedia.

"Преступление было совершено 7 марта 2019 года. Фигурант, желая выяснить отношения со своей знакомой, которая игнорировала общение с ним, спустился с крыши дома на балкон потерпевшей и против воли проживавших в квартире проник в помещение. Тем самым молодой человек нарушил конституционное право на неприкосновенность жилища, предусмотренное статьей 25 Конституции РФ", — рассказали в прокуратуре Приморского края.

Сейчас мировой суд Первомайского судебного района Владивостока вынес приговор гражданину 1989 года рождения: признал его виновным по части 1 статьи 139 УК РФ. Назначено наказание — 7 месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства.

"Указанное наказание в соответствии со статьей 73 УК РФ суд постановил считать условным с испытательным сроком 7 месяцев", — говорится в сообщении надзорного органа.