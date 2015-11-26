Новые налоговые требования грозят обрушить игорный бизнес: Tigre De Cristal - Силуанову

Представитель приморского казино обратился к главе Минфина с острым вопросом о чеках для россиян и жителей зарубежья

Новые налоговые требования могут обрушить игорный бизнес. Фото: ИА PrimaMedia

Проблема новых налоговых требований для игорного бизнеса (18+) была поднята на встрече главы Минфина Антона Силуанова с предпринимателями, состоявшейся во Владивостоке 30 мая. Представитель приморского казино Tigre De Cristal заявил, что кассовая реформа, которая вступает в силу 1 июля 2019 года, может поставить под угрозу рентабельность игорных заведений.

Речь идет о новых реквизитах, которые должны появиться в чеке – с 1 июля организации, а также индивидуальные предприниматели, которые занимаются страхованием, проведением лотерей и азартных игр при выплате выигрыша или страховой выплате обязаны будут вносить в чек наименование клиента и его ИНН (или паспортные данные в случае отсутствия). Вместе с тем ставки налогообложения доходов для граждан России и зарубежья значительно отличаются: если россияне платят 13% подоходного налога, то иностранцы – 30%. С 1 июля налоговая при учете объемов выигрышей будет взимать с каждой транзакции соответствующий процент.

"То есть мы должны разделить наших клиентов — указывать имя, фамилию и паспортные данные. Иностранцы обеспечивают Tigre De Cristal порядка 70% прибыли. Выходит, что российские клиенты должны будут платить 13%, а гости из-за рубежа – 30% по транзакциям. Это ставит российские казино в невыгодные условия, последствия могут быть самые печальные. Мы планируем инвестировать еще 30 млрд рублей в развитие игорной зоны. Новые налоговые требования к кассовым чекам значительно осложняют задачу", — рассказал участник конференции.

Антон Силуанов, в свою очередь, согласился, что российский игорный бизнес должен быть конкурентоспособным по сравнению с аналогичными режимами в других странах и предложил "взять таймаут", чтобы определиться с порядком налогообложения.

Министр выразил мнение, что в данном случае будет целесообразно уровнять ставки НДФЛ для иностранцев и россиян, и правительство работает в этом направлении.

Ранее Силуанов неоднократно скептически высказывался по поводу повышения "самого стабильного и собираемого налога". По мнению министра, увеличивать налоговые сборы можно и другими способами.