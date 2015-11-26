"Желто-синие" получили лицензию на выступление в ФНЛ в следующем сезоне

"Луч" оставил Владивосток на футбольной карте страны. Фото: ИА PrimaMedia

Владивостокский Футбольный клуб "Луч" получил профессиональную лицензию Футбольной национальной лиги по итогам апелляционной комиссии РФС, состоявшейся 30 мая в Москве. Этот документ даёт желто-синим право выступать в сезоне 2019-2020 в первенстве ФНЛ, сообщает ИА PrimaMedia.

Как прокомментировал пресс-службе "Луча" исполнительный директор клуба Евгений Стрижиченко, критерии получения лицензии в этом году были строгими.

"Очень бы хотел поблагодарить сотрудников клуба, которые проявили профессионализм в работе. Отдельные слова благодарности администрации Приморского края и группе компаний "Аква-Ресурсы". Наши партнеры и лично Руслан Викторович Кондратов не просто сделали в этом году все для сохранения профессионального статуса клуба, но и в сжатые сроки закрыли все стоявшие вопросы при получении лицензии.

Решение о выдаче профессиональной лицензии Ассоциации ФК "Луч" по сути дает право команде стартовать в ФНЛ в сезоне 2019-2020 годов. Команда финишировала на 13-ом месте, осталась в ФНЛ по спортивному принципу, выполнив поставленную задачу. Начинаем готовиться к новому сезону, который стартует уже 7 июля. Времени до начала нового Первенства крайне мало, поэтому требуется оперативно решать насущные вопросы по подготовке сборов и по формированию состава", — отметил Евгений Стрижиченко.

Напомним, сохранить прописку в ФНЛ "Лучу" позволила недавняя победа над "Факелом" с минимальным счетом.