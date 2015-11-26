Кристина Мазур: Мы стараемся прилагать максимум усилий, чтобы весь Дальний Восток танцевал

Руководитель танцевального центра "Этажи" рассказала о подготовке к II международному фестивалю социальных танцев ECHALE SALSITA

Кристина Мазур. Фото: ИА PrimaMedia

Танцевальный центр "Этажи" — один из крупнейших во Владивостоке, за свою более чем 10-летнюю историю накопил немало достижений и дал жизнь международному фестивалю социальных танцев ECHALE SALSITA. Об опыте первого фестиваля, состоявшегося год назад, и о планах на второй в видеоинтервью ИА PrimaMedia рассказала руководитель центра, тренер по танцам Кристина Мазур.

— Кристина, расскажи про "Этажи": как все началось, какие направления танца у вас есть?

— Начали мы свою деятельность больше 10 лет назад, в сентябре будет 12 даже, с маленького клуба сальсы Barrio Latino. С течением времени мы росли, росли — и теперь у нас целое здание в центре города, 4 просторных танцевальных зала и больше 10 танцевальных направлений. Занимаются взрослые люди — в этом отличие нашей танцевальной студии от других школ города, которые, в основном, ориентированы на детей и подростков. Но взрослые люди хотят двигаться, слушать музыку, знакомиться с новой культурой, хотят танцевать. Мы предоставляем такую возможность — серьезные дяди и тёти могут прийти и потанцевать кубинскую сальсу, бачату, реггетон, дэнсхолл, современные молодежные направления, которые сейчас популярны. И все сейчас хотят сесть на шпагат, поэтому в нашей школе есть уроки шпагата. В общем, "Этажи" — это много-много направлений.

— Как можно объяснить востребованность социальных танцев? Потребность в общении?

— Социальные танцы потому и называются социальными, англоязычное понятие social dance подразумевает общение. То есть, это танцы, которые созданы специально для общения, в отличие от спортивно-бальных танцев, в которых пары закрепляются и люди годами тренируются друг с другом, выступают, соревнуются. В социальных танцах люди постоянно меняются партнерами, то есть, каждый танец можно танцевать с новым человеком. Так же, как на вечеринке, мы все время меняем коммуникацию. Только мы это делаем при помощи танца, специальных движений, сигналов. Женщины учатся следовать за партнером, потому что он исполняет в танце ведущую роль. Мужчины учатся быть ответственными лидерами, которые ведут за собой даму. И из таких вот базовых вещей рождается танец.

— Почему люди хотят коммуницировать? Им не хватает этого на работе?

— Ну где сейчас взрослый человек знакомится с новыми людьми? Как правило, все наши друзья родом из детства, университетских лет, и очень редко мы обрастаем новыми знакомствами после 25. В тренажёрный зал люди вряд ли придут за общением, там — конкретная целенаправленная работа на тело, но танцы — это всегда общение, ты не приходишь танцевать сольно перед зеркалом. Люди как раз-таки приходят в поисках новых эмоций, которые общение и дарит. То есть, это основной источник приятных позитивных эмоций. На танцах, конечно же, позитивные эмоции.

— Сколько человек занимается в самом центре?

— В среднем примерно 100. За всю историю нашей деятельности, я думаю, уже тысяча человек через нас прошли и много, очень много поколений сменилось. Многие ребята сами преподают теперь, хотя не планировали с этим связывать жизнь. Потому что социальные танцы — это не профессиональная история, сюда люди приходят без подготовки, без профессионального опыта и без цели посвятить этому жизнь, но очень многие потом до конца прирастают к социальным танцам и делают это неотъемлемой частью своей жизни.

— Какие мероприятия вы организуете помимо танцевальных тренировок?

— Вообще социальные танцы – сальса, бачата, кизомба – прекрасны тем, что занятие – это не самоцель, цель всего этого обучения – вечеринки, тусовка, когда люди чувствуют себя как дома, неважно, происходит это во Владивостоке, в Москве, в Питере, в Лос-Анжелесе или Нью-Йорке. Танец — это язык общения, и, соответственно, для нас очень большую роль играет создание социальной тусовки, вечеринки, как правило, регулярной. Есть вечеринки более крупные, приуроченные к каким-то событиям, которые мы устраиваем на разных городских площадках. Организуем шоу-программу, получается классное зрелище для всех желающих, даже тех, кто не вовлечен в социальные танцы. В теплое время года – оно как раз уже наступает ­– стартует сезон так называемых опен-эйров. Люди собираются на открытой площадке, мы приносим мобильную колонку, включаем свой плей-лист, и люди вокруг этой колонки танцуют. Это создает очень классный движняк в городской среде, когда прохожие смотрят с интересом, видят, что время можно проводить как-то иначе, чем курить кальян или замыкаться в своей маленькой квартире с телефоном. Жизнь гораздо богаче, и мы очень счастливы, что социальные танцы это показывают. Помимо вечеринок для нас очень важное предприятие – организация мастер-классов от приезжих педагогов. Мы регулярно, два-три раза в год привозим танцоров, профессиональных педагогов, хореографов , которые занимаются направлениями сальса, бачата, кизомба. Приглашаем наших студийцев бывших и нынешних, всех, кто приходит на вечеринки. На мастер-классах они узнают новую информацию, идет общение с представителями танцевальной культуры из других городов и стран, и это очень заряжающий момент, особенно для нас, организаторов и преподавателей. Мы – творческие люди и нам, конечно же, нужно вдохновение.

– Расскажи о фестивале социального танца, который вы создали в 2018 году.

– Это наш самый мощный проект. Фестиваль социального танца ECHALE SALSITA в этом году будет проводиться во второй раз. Ранее мы в течение 6 лет проводили конкурс среди непрофессионалов, любителей, которые недолго занимаются социальными танцами. Они показывают очень хорошие номера, соревнуются, получают призовые места. В прошлом году мы решили поменять формат и сделать фестиваль социального танца на Дальнем Востоке по примеру того, как это проводится в более крупных городах-милионниках в России и за границей. Там фестивали занимают по три дня — пятницу, субботу, воскресенье. Приезжает большая группа преподавателей, и, например, за один час в 10 залах проводятся разные занятия. Это, конечно, мега-масштабное мероприятие и наш ориентир. Мы можем себе позволить привезти только четырех педагогов, но, тем не менее, это позволяет сформировать настоящую сетку расписаний, когда за один час человек может выбрать из трех разных направлений. В прошлом году мы привозили преподавателей из Китая, в этом году привозим ребят из Франции, они потрясающие. Также привозим преподавателей из Казахстана и из Москвы. Они будут давать мастер-классы на этом событии. Помимо мастер-классов будет три вечеринки. На больших фестивалях люди танцуют до 6 утра, а к 11 идут на мастер-классы. У нас немножко "детский" режим пока, но ничего, мы наверстаем, я думаю, когда-нибудь.

— Конкурсная часть программы сохранится?

— Да, в рамках фестиваля, как и раньше, мы проводим конкурс шоу-номеров. Мы стараемся воспитывать в ребятах смелость, умение выходить за рамки привычных вещей, и если им хочется блеснуть на сцене, мы всячески их поддерживаем, помогаем в постановках. Как правило, ребята занимаются всем самостоятельно — от придумывания идеи номера и выбора музыки до подбора костюмов. К конкурсу люди готовятся несколько месяцев. Они живут в танцевальном зале, все свое свободное время проводят здесь. Это очень сильно сплачивает людей, и когда фестиваль заканчивается, первое, что они говорят: "А что же мы теперь будем делать, я что, домой пойду?" То есть, люди привыкают к такому безумному ритму жизни, хотя это очень выматывает, все устают, сцена — это всегда жестокая история, но, тем не менее, это невероятные эмоции.

Еще один конкурс на фестивале — за звание короля и королевы ECHALE SALSITA. На эту идею нас вдохновил фильм "Грязные танцы: Ночи в Гаване", там был подпольный сальса-клуб, где обязательно выбирались королева и король, они пользовались почестями, а люди всегда заворожённо смотрели на их танец.

— Сколько человек и откуда принимают участие в фестивале?

— Фестиваль мы назвали международным, потому что поставили цель привлечь людей не только из Владивостока, но и со всего Дальнего Востока, и даже из других стран. И к нам приехали танцоры из Японии, из Кореи, и даже приехал человек из Австралии. Помимо этих ребят, мы подтянули Сахалин, Хабаровск, Арсеньев, Находку, Артем – то есть, в принципе, люди подтянулись со всего Дальнего Востока. В этом году, я надеюсь, до нас доедет Камчатка, где тоже сальса есть. Мы пригласили ребят из Иркутска. Сальсу танцуют везде, но в силу наших географических особенностей и экономических причин доехать до нас достаточно сложно. Мы стараемся прилагать максимум усилий, чтобы весь Дальний Восток танцевал, и собирался для этого именно во Владивостоке, в нашем прекрасном городе у моря.

— Социальные танцы превращаются в большое движение. Можно ли приравнять их к массовому спорту?

— Вообще я думаю, что танцы, как любой спорт, активность, это уже такая массовая история. Помимо сальсы, бачаты, тех танцев, которые продвигаем мы, во Владивостоке взрослые люди танцуют танго, хастл, вест-кост-свинг и другие социальные парные танцы. Разных школ достаточное количество, чтобы создать в городе действительно хорошую массу танцующих людей, и очень приятно осознание того, что люди выбирают танцы как хобби, как очень классное времяпрепровождение для городского жителя. Это круто.

Расскажу личную историю. Я занимаюсь танцами с 3 лет, и в 18 я думала — баста, хватит с меня этого спорта. Это был действительно спорт: много конкурсов, много моментов преодоления себя, я очень устала, и думала, что больше не хочу никаких танцев, а пойду серьезно работать, буду умной и так далее. Но тут в мою жизнь ворвалась сальса. И как я в 18 лет влюбилась в эту сальсу, так до сих пор вместе с ней. Этот танец, действительно, перевернул мою жизнь, он помог мне найти невероятное количество классных душевных людей, с которыми мне комфортно. Это моя семья, мои коллеги, это все мои ученики.

Поэтому я призываю всех заниматься не только сальсой. Выберите любой танец — их множество, и каждый из них дарит эмоции, очень позитивные, очень добрые. Это здоровая среда, где люди общаются, знакомятся. Здесь люди объединены общим делом, это потрясающая среда для общения и для того, чтобы найти себя, найти свое хобби. Поэтому, друзья, занимайтесь танцами в любом возрасте, в любом состоянии тела, худой вы или потолще, низкий вы, высокий, мальчик вы или девочка, женщина или мужчина, — занимайтесь танцами, танцуйте! Это очень приятно.

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "Вместе к здоровью". Цель проекта — познакомить широкую аудиторию с различными способами укрепления здоровья, с международными и национальными праздниками, имеющими отношение к охране здоровья, осветить мероприятия и проекты, способствующие повышению престижа здорового образа жизни среди приморцев.