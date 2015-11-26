Кристина Мазур: Танцы дарят позитивные эмоции в любом возрасте

Руководитель владивостокского танцевального центра рассказала, что находят люди в занятиях социальными танцами
Вместе к здоровью
Общество 09:27
Кристина Мазур. Фото: ИА PrimaMedia

"Этажи", один из крупнейших танцевальных центров Владивостока, год назад стал инициатором международного фестиваля "Эчале сальсита". В этом году фестиваль пройдет уже во второй раз. Подготовка к нему начинается за несколько месяцев: студийцы придумывают идеи для своих конкурсных номеров, шьют костюмы, тренируются. У руководителя "Этажей" Кристины Мазур задачи другого плана: на фестиваль приезжают тренеры и конкурсанты из других регионов и стран – и каждому нужно уделить время. Зато после окончания фестиваля участников переполняют эмоции, и им трудно представить свою жизнь без этого события. Об этом в видеоинтервью ИА PrimaMedia рассказала Кристина.

— Взрослые люди хотят двигаться, слушать музыку, знакомиться с новой культурой, хотят танцевать. Мы предоставляем такую возможность — серьезные дяди и тёти могут прийти и потанцевать кубинскую сальсу, бачату, реггетон, дэнсхолл, современные молодежные направления, которые сейчас популярны, — говорит она. – В мою жизнь сальса ворвалась внезапно, я влюбилась в нее в 18 лет, и до сих пор вместе с ней. Но я призываю всех заниматься не только сальсой. Выберите любой танец — их множество, и каждый из них дарит эмоции, очень позитивные, очень добрые. Это здоровая среда, где люди общаются, знакомятся. Здесь люди объединены общим делом, это потрясающая среда для общения и для того, чтобы найти себя, найти свое хобби. Поэтому, друзья, занимайтесь танцами в любом возрасте, в любом состоянии тела, худой вы или потолще, низкий вы, высокий, мальчик вы или девочка, женщина или мужчина, — занимайтесь танцами, танцуйте! Это очень приятно.

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "Вместе к здоровью". Цель проекта — познакомить широкую аудиторию с различными способами укрепления здоровья, с международными и национальными праздниками, имеющими отношение к охране здоровья, осветить мероприятия и проекты, способствующие повышению престижа здорового образа жизни среди приморцев.

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танцы

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