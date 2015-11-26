Астрологи назвали знаки зодиака, у которых жизнь не будет казаться "медом" в июне

Звезды не совсем оптимистично воспринимают первый месяц лета
Это интересно 09:30
Астрологи назвали знаки зодиака, у которых жизнь не будет казаться "медом" в июне. Фото: pixabay.com

Июнь — первый месяц лета, многие ждут с радостью, ведь официально начинается теплый период, а это положительные эмоции, отдых, встречи с друзьями и т.д. Однако не у всех июнь будет таким радостным. Звезды назвали знаки зодиака, у которых жизнь в буквальном смысле не будет казаться "медом".

Как говорят астрологи, июнь 2019 года ознаменуется четырьмя сложными позициями планет, что разумеется существенно повлияет на жизнь. Самой сложной, по мнению звезд, будет середина июня.

Овнам стоит больше уделить внимание своему здоровью, может наблюдаться упадок сил.

Тельцам нужно больше внимания личной жизни, и также больше заботиться о своем организме.

Близнецам предстоят разоблачения тех, кто плел против них интриги.

У Раков могут возникнуть проблемы в личной жизни, нужно все переосмыслить и больше времени проводить с любимыми.

Одинокие Девы смогут создать семью, а тем, кто хочет сменить работу, лучше повременить.

Весы окажутся на распутье, нужно все взвесить и сделать выбор — он определит дальнейший путь.

Стрельцы возможны серьезные неудачи в финансах, но во второй половине звезды обещают, что положение улучшится.

Водолеев ждут серьезные перемены, которые дадут новый виток в жизни.

Рыбам, по словам астрологов, ждет интенсивный период в работе, однако их старания вознаградятся финансами.

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астрология

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