Высокотехнологичная лабораторная база укрепит экспорт Приморья - Андрей Слепнев

Когда на Дальнем Востоке появится современная лаборатория международного уровня, рассказал глава "Российского экспортного центра"

глава "Российского экспортного центра" Андрей Слепнев. Фото: ИА PrimaMedia

Современная лаборатория, которая позволит российским экспортером выполнять все необходимые исследования продукции для поставок за границу, должна появиться на Дальнем Востоке в течение 2020-2021 годов. Об этом корр. ИА PrimaMedia сообщил глава "Российского экспортного центра" Андрей Слепнев после встречи министра финансов Антона Силуанова с дальневосточными предпринимателями 30 мая.

Встреча министра финансов Антона Силуанова с властями Приморья и предпринимателями. Фото: ИА PrimaMedia Встреча министра финансов Антона Силуанова с властями Приморья и предпринимателями. Фото: ИА PrimaMedia Встреча министра финансов Антона Силуанова с властями Приморья и предпринимателями. Фото: ИА PrimaMedia Встреча министра финансов Антона Силуанова с властями Приморья и предпринимателями. Фото: ИА PrimaMedia Встреча министра финансов Антона Силуанова с властями Приморья и предпринимателями. Фото: ИА PrimaMedia Встреча министра финансов Антона Силуанова с властями Приморья и предпринимателями. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 6

Проблема отсутствуя лабораторий, где можно было бы проводить анализ товаров согласно требованиям стран-импортеров, является одним из главных препятствий в развитии дальневосточного, особенно пищевого, экспорта. Именно по этой причине с 2015 года объемы экспортных поставок приморского меда в Китай упали в разы. В КНР действует национальный стандарт Guo Bao или GB. Разные страны предъявляют разные требования к контролю качества пищевого экспорта, и для приморских производителей они порой невыполнимы из-за отсутствия в крае современной лабораторной базы, а отправлять товар в московскую лабораторию по ряду причин невыгодно. Как сообщил глава РЭЦ, уже через два года эта проблема может быть решена.

"В июне на проектном комитете под руководством Антона Германовича Силуанова мы планируем рассмотреть сводный план развития первоочердных базовых лабораторий, которые закроют основные виды экспортируемой продукции, от изделий химической промышленности до агропромышленного комплекса. В течение 2020-2021 года они будут оснащены и запущены", — рассказал Слепнев.

По словам собеседника ИА PrimaMedia, на всю страну требуется порядка 10 таких лабораторий, оснащенных надлежащим образом как с точки зрения аппаратуры, так и с точки зрения методик исследования. Все они будут аккредитованы по международной категории ИЛАК (ILAC), что позволит дальневосточному экспорту без проблем получать признание в странах-импортерах. В дальнейшем, отметил Слепнев, планируется расширение высокотехнологичной лабораторной базы в России.