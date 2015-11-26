Скандал с выселением жильцов из-за большой нагрузки на дом во Владивостоке дошел до Москвы

Бастрыкин поручил провести доследственную проверку и разобраться в обстоятельствах этой истории
Общество 10:23
Нижнепортовая, 6 Г. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить историю о том, что жильцов верхнего этажа хотят выселить из квартир во Владивостоке из-за большой нагрузки на дом, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ТАСС.

Основанием для проведения такой проверки стал сюжет на одном из телеканалов о проблемах жителей дома по адресу Нижнепортовая, 6 Г.

"В нем отмечалось, что, несмотря на то, что жильцы приобретали жилье абсолютно законно, по жалобе председателя ТСЖ суд обязал их освободить помещения. По мнению председателя ТСЖ, нагрузка на конструкцию дома будет меньше без жильцов последнего этажа", — сообщила журналистам представитель СК РФ Светлана Петренко.

Нижнепортовая, 6 Г

Нижнепортовая, 6 Г. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Однако журналисты в репортаже также отмечают, что дом может рухнуть и из-за сноса верхнего этажа.

"Судебно-строительная экспертиза в выводах написала, что невозможен снос мансардного этажа без ущерба всему дому. Это тоже есть в заключении. Все это есть в материалах дела. Мало того, хочу сказать, что никем не оспорено ни заключение специалиста, ни судебная экспертиза", — цитирует "Вести. Приморье" члена Приморской коллегии адвокатов Владимира Хаблака.

Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК по Приморскому краю провести доследственную проверку и разобраться в обстоятельствах этой истории.

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