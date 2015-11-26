Компания Hyundai Motor запускает проект "каршеринга" в России

В рамках соглашения по сотрудничеству со "Сколково" запуск проекта "Hyundai Mobility" планируется во второй половине 2019 года
PrimaMedia Korea
Бизнес 15:56
Партнерское соглашение Hyundai Motor и "Сколково" по проекту "каршеринга". Фото: предоставлено Hyundai Motor

Ведущая компания по производству автомобилей Южной Кореи Hyundai Motor и Инновационный центр "Сколково" 29 мая заключили партнерское соглашение для создания компании по совместному использованию автомобилей ("каршеринг"). В рамках данного сотрудничества Hyundai Motor планирует создать мобильную платформу "Hyundai Mobility Lab" внутри "Российской Кремниевой долины", сообщает PrimaMedia Korea.

Уже во второй половине этого года представители компаний планируют запустить бренд "Hyundai Mobility" для работы сервиса по предоставлению в аренду автомобилей и прочно укрепиться на автомобильном рынке России.

"Став партнерами Инновационного центра "Сколково", мы планируем выйти на российский рынок, а затем, идя в ногу с изменениями на рынке, предложить нашим клиентам совершенно новый, комфортный и удобный сервис по аренде автомобилей", — заявил президент региональной штаб-квартиры Hyundai Motor Russia&CIS Сон Кёнг Су.

"Благодаря сотрудничеству с таким ярким лидером на рынке автомобилестроения, как Hyundai Motor, появится возможность представить новые технологии и современные бизнес-модели будущему авторынку", — считает президент совета директоров фонда "Сколково" Виктор Вексельберг.

Проект "Hyundai Mobility", который презентует компания Hyundai Motor в России— это программа предоставления сервиса "каршеринга" через приложение в любое удобное время для клиента. Особенностью программы является то, что клиент до регулярной подписки и аренды автомобиля может совершить пробную поездку, а также воспользоваться сервисом в свободное время. Тем самым подбираются индивидуальные условия для создания комфорта водителю.

Корреспондент PrimaMedia Korea Чон Хён Чхоль

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