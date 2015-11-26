Михаил Ермаков: Яхтсмены доверяют мне быть флагманом

Президент Федерации парусного спорта Приморского края рассказал о достижениях, планах парусных гонок на сезон и философии паруса

Михаил Ермаков. Фото: ИА PrimaMedia

Президента Федерации парусного спорта Приморья и командора яхт-клуба "Семь футов" Михаила Ермакова все называют коротко – Адмирал. Именно гавань яхт-клуба "Семи футов" в весенне-летне-осенний сезон становится местом старта и финиша всех парусных гонок краевого, российского и даже международного уровня, в которых участвуют и взрослые, и дети. О планах соревнований в новом сезоне Михаил Ермаков рассказал в видеоинтервью ИА PrimaMedia.

— Михаил Ильич, для начала – несколько слов о высоких достижениях и планах приморских спортсменов-парусников.

— Парусный спорт является олимпийским, 10 классов яхт участвуют в олимпийской программе. Впереди – 2020 год, летняя олимпиада в Токио, к которой мы усиленно готовимся. У нас три спортсмена, которые, надеюсь, могут пройти все отборы и участвовать в Олимпийских играх. Это экипаж Константина Носова и Александра Гайдаенко (класс яхт 49er). Они достаточно опытные яхтсмены, показывают неплохие результаты, не раз выигрывали Кубок России. И Мария Кислухина, которая в очередной раз выиграла чемпионат России в классе "Лазер радиал" среди женщин. Маша с 8 лет занимается в яхт-клубе "Семь футов", в августе ей исполняется уже 20. За свою спортивную карьеру она уже успела выиграть Чемпионат мира в возрастной группе до 16 лет, стать бронзовым призером чемпионата Европы среди девушек до 18 лет. Сейчас она учится в Санкт-Петербурге и, тем не менее, выступает за яхт-клуб "Семь футов". И Приморский край, и мы сами финансируем, и Питер помогает. Мария практически — первый номер в сборной России по парусному спорту именно в женском "Лазере". Впереди полтора года тренировок и соревнований, и есть надежда, что она сможет отобраться на Олимпиаду.

— То есть, приморцы о себе достойно заявляют на всероссийских и мировых соревнованиях?

— В России мы очень прилично смотримся. Наши юные яхтсмены — классы "Оптимист", "Кадет", "420", "Лазер" — регулярно завоевывают призовые места. На спартакиадах молодежи и школьников, которые с 2001 года возродил Владимир Владимирович Путин, в командном первенстве мы стабильно четвертые. Хотя в личных зачетах, повторюсь, имеем и золотых, и серебряных, и бронзовых призеров. Все эти спартакиады, как правило, проводятся в период летних каникул. Летом привезти полную команду из 22 человек просто нереально: билеты стоят сумасшедших денег. По моему мнению, нужны льготы для дальневосточных спортсменов, которым для подтверждения своего мастерства необходимо выезжать на всероссийские соревнования в центральную Россию. На встрече спортсменов с губернатором Олегом Николаевичем Кожемяко в декабре 2018-го мы обсуждали этот вопрос, и он пообещал провести переговоры с авиакомпанией.

— Чем занято парусное сообщество зимой?

— Ходим под парусом по льду. Буерный спорт в Приморье развит давно, но вот международных соревнований еще не было. В декабре 2018-го впервые во Владивостоке состоялась регата в ледовом классе DN. Нашими гостями стали два немецких и один шведский спортсмены. Все трое входят в тридцатку сильнейших буеристов мира, являются чемпионами мира и Европы в разные годы. Мы провели шикарные соревнования, правда, это было не на льду Амурского залива, а на озере Ханка – там был идеальный лед. И этих маститых чемпионов мира заткнул за пояс наш юниор, 22-летний Антон Диденко – он выиграл эту регату. Он и дальше себя достойно показал на Чемпионате Европы в феврале 19-го: снова "золото". На чемпионате мира стал третьим. Сразу после этого принял участие в соревнованиях на Кубок Байкала и снова стал первым — среди взрослых!

В этом году также отлично выступил еще один наш сильный буерист Валерий Диченко. На Чемпионате мира в Северной Америке он занял 21-ое место в "золотом" флоте. Это очень высокий показатель. Такого успеха не было ни среди российских буеристов, ни даже среди советских.

— Яхтсмены из Приморья часто выезжают на гонки за рубеж?

— Спортсмены Приморского края активно участвуют в международных регатах, проводимых в Корее, Японии, в Китае и не только. Гонконг, Сингапур, Циндао, остров Хайнань – здесь тоже приморцев знают хорошо.

В сентябре прошлого года экипаж яхт-клуба "Семь футов" во главе с Ильей Ермаковым третий раз подряд завоевал первое место на международной регате Far East Cup. Гонки проходили по маршруту Циндао – Владивосток – Циндао, дистанция составила 2000 миль.

В феврале текущего года, в Таиланде, также на международной регате в классе Platu 25 экипаж Сергея Омельяненко завоевал второе место.

В конце марта-начале апреля наш экипаж участвовал в международной регате по маршруту Хорватия – Испания – Словения и в результате занял первое место.

В начале мая приморские яхтсмены приняли участие в ежегодной регате города Пусана — Busan Super Cup. Десять наших экипажей приняли участие в этой регате, из которых восемь находились зимой в Южной Корее после последней ноябрьской регаты. А две пришли из Владивостока, пройдя к месту старта 500 миль. По итогу гонок в нашей копилке одна золотая медаль и две серебряных. Сейчас эти яхты вернулись на родину и будут активно принимать участие в местных регатах.

— А на какие соревнования выезжает детско-юношеская сборная Приморья?

— Детский календарь выездных соревнований начинается с марта. 20-26 апреля в Сочи состоялся заключительный этап Кубка России в олимпийских классах яхт. "Лазер радиал", женский зачет – Мария Истратова на первом месте, мужской зачет: Лесовицкий Марк – третье место. Майстровский Данил – второе место.

В Севастополе на первенстве Черноморского флота из двухсот участников со всех регионов страны наша Маша Шилакина заняла 3 место, Ярослав Ольховский – 10 место среди юношей и Александра Маслова-Мельниченко – 15 место.

Я испытываю большое удовлетворение от того, что наши усилия по воспитанию здорового и сильного поколения потрачены не впустую, а приносят видимый результат. Ребята заняты парусным спортом. Всю зиму они тренируются: теоретические занятия в классе, бассейн, общая физподготовка в спортзале. Парусный спорт технически сложен, яхта – сложный технический спортивный снаряд. Мальчишки и девчонки всю зиму ждали, когда наконец уйдет лед из залива. Сейчас уже все яхты из эллинга перенесены на берег, и тренировки полным ходом идут на воде.

Да, к сожалению, мы не можем обеспечить такую массовость, как в футболе или в борьбе. В парусном спорте важно наличие инфраструктуры яхт-клуба, слипов, да и сама матчасть очень дорогая. Швертбот "Оптимист" стоит 3 — 3,5 тысячи долларов – это самая маленькая детская лодочка, а не какой-то круизный катер. Но мы стараемся и делаем все, что в наших силах. Совместно с департаментом спорта Приморского края, спорткомитетом города, с краевой комплексной детско-юношеской школой и Школой высшего спортивного мастерства мы прилагаем максимум усилий, чтобы обеспечить достаточное финансирование на все детско-юношеские соревнования. Взрослые обходятся своими средствами. Хочется, чтобы кто-то из наших воспитанников, приморских ребят, пробился и на Олимпиаду, и на следующие чемпионаты мира и принес достойный результат нашей стране.

— На 2019 год календарь включает 15 гонок крейсерских яхт, 10 детско-юношеских?

— Да, но это еще не полный календарь. Есть еще календарь буерных соревнований – их запланировано 5, и соревнования по кайтсерфингу/виндсерфингу – их 7. В общей сложности 37 мероприятий, которые проходят под эгидой Федерации парусного спорта Приморского края. Сезон у нас очень насыщенный. Знаю не понаслышке, что такого напряженного календаря соревнований, как в нашей федерации, нет больше ни в одном регионе России. С середины мая каждую пятницу, субботу и воскресенье — детские, взрослые гонки, причем зачастую одновременно и на одной акватории.

— Сезон парусных гонок открылся 22 мая гонками по средам. Что это за формат регаты?

— Первые гонки состоялись 18-19 мая на международной выставке катеров и яхт Vladivostok Boat Show среди любителей и детей. А 22-го мая начались соревнования по календарю, и первой в списке стоит регата "Кубок Владивостока" памяти Г.М.Драгилева. Именно им в 1996 году придуманы и организованы эти замечательные вечерние гонки. Георгий Моисеевич Драгилев — один из трех судей международной категории в Советском Союзе по парусному спорту, капитан первого ранга, участник Великой Отечественной войны. Для приморских яхтсменов это памятная регата. Она проводится все лето каждую среду, всего 12 стартов.

Дальше по плану 12 июня – гонка "Паруса России" в честь Дня России, дети гоняются по своей дистанции, у взрослых дистанция 25 миль. И далее по календарю регаты будут проводиться каждые выходные, как в Амурском заливе, так и в заливе Восток (Находка).

— До сих пор бытует мнение, что парусный спорт – элитарный, для избранных.

— Допустим, есть человек, купил парусную яхту и хочет гоняться. Но это же не бег, здесь же экипаж нужен. И все эти 10 человек на большой яхте, которые работают с парусами, принимают тактические решения – нет, они далеко не миллионеры, Сказать, что парусным спортом занимаются только миллионеры, неправильно в корне. В парусном спорте совершенно простые люди. Нет у них яхты – можно взять в яхт-клубе. Когда-то я спас от утилизации 15 списанных яхт класса "Конрад 25 Р", отремонтировал и передал людям просто так, не в аренду, чтобы они могли принимать участие в гонках, нужно только поддерживать лодки в хорошем состоянии.

Благодаря тому, что в нашем регионе есть флот из 36-ти "конрадов", с 2003 года мы смогли организовать проведение единственного чемпионата России в этом классе, на который собираются яхтсмены из 12 регионов и 6 округов.

Обучиться парусному делу при желании может каждый, начинать можно в любом возрасте и дойти до мастера спорта. Девушки и женщины тоже гоняются и, порой, даже успешнее мужских экипажей.

Детская секция яхт-клуба "Семь футов" рассчитана примерно на сотню детей от 8 до 18 лет, больше, к сожалению, мы принять не можем. С детьми занимаются 6 тренеров, действующих яхтсменов, с профильным высшим спортивным образованием, мастера спорта. Нужно понимать, что тренировки на открытой воде – это в первую очередь безопасность, и все учебные мероприятия проходят только под контролем и в сопровождении тренеров.

Помню, когда в советское время мы приходили на тренировки в яхт-клуб ТОФ, у нас было всего 4 фанерных "Оптимиста". И мы ждали своей очереди. Первый сел, походил 40-45 минут, вернулся, пошел следующий. 4-5 человек на каждой лодке, а тренер постоянно на воде. Сейчас у детей больше возможностей учиться парусу: за каждым воспитанником детской секции закреплен свой борт, со своим парусом, со своим номером. К сожалению, иногда приходится отказывать в приеме ребенка в парусную секцию по той причине, что мы не можем принять всех желающих, и нам это тоже очень обидно, ведь может быть этот мальчишка – как раз тот самый будущий олимпийский чемпион.

Бывает, взрослые приходят к нам обучаться через детей. Привели ребенка в секцию, увидели тренировки и сами загорелись желанием пройти под парусом. Примерно 30% семей, в которых и дети в парусе, и их родители. Мы организовали специальное обучение яхтенному делу для взрослых, это курсы шкотовых матросов и занятия для рулевых, яхтенных капитанов. У нас есть высокопрофессиональная квалификационная комиссия, она состоит из преподавателей МГУ имени Невельского, все они тоже яхтсмены, которые занимаются учебным процессом, принимают экзамены.

Наша так называемая "элитарность" заключается только в том, что мы не можем принять огромное количество людей. В федерации парусного спорта края каждый год подтверждают свое членство 600-700 человек, примерно столько же "сочувствующих" — тех, кто участвует в гонках время от времени.

— Почему случаются столкновения яхт?

— Казалось бы, море огромное. Но бывает, что курсы судов сходятся. Нужно знать все международные правила предупреждения столкновения судов на море, знать навигацию, уметь читать карты. А то привыкли думать, что GPS выведет. GPS кратчайший путь тебе через мели проложит, и ты туда приедешь, на эту мель. Я уже говорил о своей краевой квалификационной комиссии: у нас к подготовке яхтсменов относятся очень серьезно. Первый документ юного рулевого юноша получает в яхт-клубе, также как и яхтенного рулевого 2 класса. Краевая квалификационная комиссия принимает экзамены на яхтенного рулевого 1 класса и дальше — яхтенный капитан прибрежного плавания, яхтенный капитан открытого моря. И каждой ступени соответствуют свои знания. Например, у капитана открытого моря — 18 дисциплин, их нужно все выучить и успешно сдать экзамены, только тогда вам выдадут документ на право управления яхтой. Именно поэтому у действующих яхтсменов нашей федерации до сих пор не случалось никаких аварий на воде, кроме того, судейская коллегия при проведении любых гонок детей и взрослых всегда обеспечивает безопасность.

— Сколько лет федерации парусного спорта Приморья?

— Федерация парусного спорта берет свое основание в 1952 году. У истоков парусного спорта Приморского края стояли легендарные личности, к сожалению, они уже ушли от нас. За это время у федерации сменилось всего три президента. Точнее, был четвертый, из чиновников, но руководил всего один год — с 53-го по 54-ый год. Первым президентом был выбран Евгений Иванович Жуков, профессиональный моряк, профессор Морского государственного университета. В общей сложности, с перерывами, он руководил 23 года. Его сменил Генрих Васильевич Щеголев, который стоял у руля 33 года. Я стал вице-президентом Всероссийской федерации парусного спорта в 2000 году, в федерации Приморья был в это время членом президиума. Президентом стал только в 2005 году. Мои учителя вместе с яхтсменами на перевыборном собрании выбрали меня и передали право на командование и флагманские функции.

— Рекорд своих учителей собираетесь побить?

— Дело не в рекорде. Мой девиз — "Жизнь – это парус!", и для меня это не просто слова. Сложностей хватает, иногда хочется подать в отставку, но невозможно бросить начатое. Так меня воспитал Старый Капитан, мой отец Ермаков Илья Михайлович, капитан 2 ранга, яхтсмен: "Если не я, то кто?" Признаться, уже и предлагал переизбрать руководителя федерации, но яхтсмены говорят: нет, мы за тобой, ты флагман, мы морские люди и идем за флагманом. И я не могу их подвести.

Могу уверенно сказать, что в Приморье люди совершенно другие, чем в центральной части России. И на море люди другие. На берегу, бывает, каждый сам за себя. А в море так не получается. Там не выпрыгнешь за борт. Это экипаж, и ты должен верить этим людям в своей команде. Я сдал вахту, ушел спать и знаю, что мой старпом отрулит ничуть не хуже.

Есть еще один важный момент. По моему убеждению, дети должны быть лучше родителей — и в жизни, и в спорте. Меня радуют успехи моих воспитанников, меня радуют и мои сыновья Илья и Володя. Отец мой очень любил парус, но не был мастером спорта. Я выполнил "мастера спорта" после 30-ти лет. Сын Илья стал мастером спорта в 15, а Володя – в 16 лет. Будем продолжать, курс проложен, и курс правильный. Всем читателям и слушателям ИА PrimaMedia желаю попутного ветра и семь футов под килем!

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "Вместе к здоровью". Цель проекта — познакомить широкую аудиторию с различными способами укрепления здоровья, с международными и национальными праздниками, имеющими отношение к охране здоровья, осветить мероприятия и проекты, способствующие повышению престижа здорового образа жизни среди приморцев.