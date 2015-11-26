Михаил Ермаков: Многие взрослые пришли в парусный спорт, глядя на своих детей

Президент Приморской Федерации парусного спорта развеял миф об элитарности сообщества яхтсменов и поделился олимпийскими надеждами
Вместе к здоровью
Общество 17:16
Михаил Ермаков. Фото: ИА PrimaMedia

Президент Приморской федерации парусного спорта и основатель яхт-клуба "Семь футов" Михаил Ермаков в начале нового сезона возлагает надежды на молодых яхтсменов, которые имеют шансы попасть в олимпийскую сборную. Об этих спортсменах, а также о том, как люди приходят в яхт-клуб и начинают ходить под парусом, он рассказал в видеоинтервью ИА PrimaMedia.

— Впереди – 2020 год, к которому мы усиленно готовимся. У нас 4 спортсмена, которые, надеюсь, могут пройти все отборы и участвовать в Олимпийских играх. Это экипаж Константина Носова и Александра Гайдаенко. Они достаточно долго участвуют, показывают неплохие результаты, Кубок России выигрывают. И особые надежды у нас на Марию Кислухину, которая в очередной раз выиграла чемпионат России. Это наша воспитанница от начала до конца. Сейчас она — практически первый номер в сборной России, — поделился Михаил Ермаков.

Рассказывая о буднях федерации, ее глава особо отметил высокий профессионализм квалификационной комиссии, которая состоит из профессуры МГУ имени Невельского. Подготовка яхтсменов занимает 3 месяца – это лекции и практические занятия. В апреле ученики сдают экзамены — и получают право выходить на воду. Многие взрослые, по словам основателя яхт-клуба "Семь футов", приходят в парусный спорт по примеру собственных детей – кстати, дети занимаются бесплатно.

— Примерно 30% — и дети в парусе, и их родители в парусе. Из них половина пришла через детей. У нас элитарность заключается только в том, что мы не можем огромное количество людей привлечь. Стабильно федерация – 600-700 человек, — сообщил Ермаков. Экипажи яхт, по его словам, состоят отнюдь не из миллионеров, главное в этом виде спорта – командная работа, а плавсредства многим командам предоставляет клуб.

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "Вместе к здоровью". Цель проекта — познакомить широкую аудиторию с различными способами укрепления здоровья, с международными и национальными праздниками, имеющими отношение к охране здоровья, осветить мероприятия и проекты, способствующие повышению престижа здорового образа жизни среди приморцев.

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