ТЦ ушел, а дети пришли. В Артеме расширили школу искусств

Александр Авдеев открыл филиал "Детской школы искусств №1"

В Артеме открылся филиал "Детской школы искусств №1". Фото: пресс-служба администрации Артема

Филиал "Детской школы искусств №1" открылся на 2-ом этаже торгового центра "ГУМ". В просторных светлых классах будут заниматься 150 детей, в планах у администрации Артемовского городского округа все здание отдать учреждению, сообщает ИА PrimaMedia.

Новые учебные классы для детей расположились в бывших торговых бутиках, где еще буквально год назад продавали одежду и ювелирные аксессуары. Когда у предпринимателей закончились договоры аренды, то администрацией города было решено передать второй этаж ТЦ "ГУМ", который находится в центре города, "Детской школе искусств №1", чтобы открыть филиал. Он официально открылся в пятницу, 31 мая.

На торжественном открытии присутствовали и поздравили всех с открытием филиала глава Артемовского городского округа Александр Авдеев, депутат Законодательного собрания Приморского края Игорь Чемерис, председатель Думы Артема Анатолий Бадель.

"Самое главное для меня – это видеть радость на лицах детей, родителей, бабушек и дедушек. Мы даем хорошую возможность заниматься детям. Тем более, что здание находится в центре города, считай, в шаговой доступности от остановок общественного транспорта, благодаря чему ребенка легко можно отвести и забрать с занятий", — сказал Александр Авдеев.

По словам мэра Артема, здание торгового центра "ГУМ" — а это муниципальная собственность — в ближайшем будущем полностью отойдет под Детскую школу искусств. В планах на первом этаже открыть некоммерческое кафе при школе, где родители могли бы спокойно ожидать своих детей или обсудить планы дальнейшего развития школы.

"У нас в городе достаточно мест, где можно вести бизнес, развивать торговлю, поэтому планируем в этом здании забрать и другие этажи под школу, когда у предпринимателей закончится срок аренды. Мы хотим, чтобы для наших детей в Артеме были созданы самые комфортные условия для занятий искусством", — сказал Александр Авдеев.

Директор "Детской школы искусств №1" Людмила Глушак рассказала, что сегодняшнее здание школы было введено в эксплуатацию еще в 1936 году, поэтому новым ученикам негде было заниматься.

"У нас здание школы очень старое и открытие филиала — это хороший подарок детям. Мы очень долго хотели этого. Можно сказать, что сбылась наша мечта, и мы действительно счастливы. У нас в планах сделать здесь сцену, чтобы балетные спектакли, которые мы ставим во Дворце культуры, могли создавать здесь. Сегодня открыли шесть учебных классов, они рассчитаны на 150 человек – это будут хореографическое и театральное отделения", — рассказала Людмила Глушак.

По ее словам, реализоваться такому проекту позволили совместные усилия администрации Артемовского городского округа и родителей детей, которые обучаются в "Детской школе искусств №1".

Помимо такого хорошего подарка накануне Дня защиты детей, как дополнительный филиал, старейшая школа искусств города Артема получила еще один в виде набора музыкальных инструментов, мебели и книг, на приобретение которых из бюджетов разных уровней было выделено 11 млн рублей.

Стоит отметить, что эти мероприятия идут в рамках майского указа президента России, когда Владимир Путин попросил правительство РФ при разработке национальной программы в сфере культуры обратить особое внимание на необходимость обеспечения детских музыкальных, художественных, хореографических школ, училищ и школ искусств необходимыми инструментами, оборудованием и материалами, в том числе открытиями новыми классами в школах искусств.

По словам самих учащихся, такой "подарок" мотивирует на дальнейшее занятием искусством.

"Мне очень нравятся новые помещения, они светлые и уютные. В них комфортно заниматься. Теперь еще с большим желанием буду ходить на занятия", — рассказала одна их учениц школы.

От открытия нового филиала в не меньшем восторге и родители детей.

"Признаться честно, все-таки до конца не верили, что в ТЦ "ГУМ" откроют классы для наших деток. Безусловно, станет удобней возить детей на занятия, тем более, что рядом рынок и другие большие ТЦ, поэтому спокойно можно будет делать свои дела, пока ребенок в школе", — делится впечатлением мама одной из девочек.