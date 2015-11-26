Волонтеры вышли на центральные улицы города, чтобы рассказать об опасности курения

Артем присоединился к масштабной акции "День без табака". Фото: ИА PrimaMedia

Артемовский городской округ присоединился к Всероссийской молодежной акции, посвященной Всемирному Дню без табака. Волонтеры рассказывали горожанам о вреде табака, а также предлагали пройти анкетирование по табакокурению, а курящие лица смогли узнать степень зависимости от табака.

Традиционно 31 мая Всемирная организация здравоохранения и партнеры отмечают Всемирный день без табака, привлекая внимание к рискам для здоровья, связанным с употреблением табака, и выступая за проведение эффективной политики в целях снижения уровней его потребления.

Чтобы актуализировать проблему курения среди россиян и привлечь к ней внимание общественности, ФГБУ "ГНИЦПМ" Минздрава России и ОО "Волонтеры-медики" проводят Всероссийскую акцию "Освободим Россию от табачного дыма!" и объявляют 28-31 мая днями единых действий.

Артем не обошел стороной такое полезное мероприятие. В пятницу, 31 мая, сотрудники городской администрации и волонтеры вышли на центральные улицы города, которые рассказали горожанам о вреде курения и раздали буклеты с информацией, где была указана информация о пагубном влиянии табакокурения.

Также добровольцы предлагали сфотографироваться с плакатами, направленными на профилактику вредной привычки. Особую активность проявила молодежь округа, которая охотно делала фотографии и записывала истории в социальную сеть instagram с соответствующими хэштегами. За это они получали сладкие призы.

Артем присоединился к масштабной акции "День без табака". Фото: ИА PrimaMedia Артем присоединился к масштабной акции "День без табака". Фото: ИА PrimaMedia Артем присоединился к масштабной акции "День без табака". Фото: ИА PrimaMedia Артем присоединился к масштабной акции "День без табака". Фото: ИА PrimaMedia Артем присоединился к масштабной акции "День без табака". Фото: ИА PrimaMedia Артем присоединился к масштабной акции "День без табака". Фото: ИА PrimaMedia Артем присоединился к масштабной акции "День без табака". Фото: ИА PrimaMedia 1 / 7

По данным ВЦИОМ, регулярно курят 33% взрослых россиян. 29% опрошенных использую обычные сигареты, 1% – электронные сигареты, 3% – системы нагревания табака и 7% другие табачные изделия, такие как трубки, самокрутки.

По мнению главы Артемовского городского округа Александра Авдеева, в городе необходимо создавать комфортные условия для активной жизни молодежи – открывать новые классы для занятий искусством, строить новые спортивные объекты, ремонтировать существующие, организовывать культурные и спортивные мероприятия.

Акции, которые проводятся во всемирный День без табака, способствуют популяризации здорового образа жизни, а также отказу от курения.