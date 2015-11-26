Лихой водитель оставил умирать раненого пассажира после аварии в Красноармейском районе

Полиция проводит проверку по факту ДТП с трагическим исходом
Происшествия 09:31
Полиция проводит проверку по факту ДТП с трагическим исходом. Фото: ИА PrimaMedia

Трагедия произошла в Красноармейском районе, в районе автодороги Рощино-Крутой Яр-Мельничное. Превысивший скорость водитель совершил аварию и оставил умирать раненого пассажира, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Управление МВД России по Приморскому краю.

По информации ведомства, сообщение о ДТП в районе 0 км + 900 м автодороги Рощино-Крутой Яр-Мельничное поступило в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России "Дальнереченский".

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники Госавтоинспекции и карета скорой помощи.

Как было установлено, авария произошла по вине лихого водителя Сузуки Эскудо, который мчался по автодороге Рощино – Крутой Яр – Мельничное в направлении села Крутой Яр Красноармейского района. Мужчина превысил скорость, потерял управление и съехал в кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства.

Сам водитель не пострадал. После аварии он покинул место происшествия, оставив в машине раненого пассажира. Помочь пострадавшему сотрудникам скорой помощи не удалось.

Как сообщает Госавтоинспекция, водитель Сузуки за рулем два года. В сентябре 2018 года его лишили прав за езду в состоянии алкогольного опьянения и привлекли к административной ответственности по ст. 12.26 ч.1 КоАП РФ "Невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения". На момент задержания мужчина также был пьян.

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МВД, Министерство внутренних дел РФ дорожно-транспортное происшествие (ДТП)

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