Более 100 миллионов взыскали с должников по алиментам в крае в 2019 году, уклонистам запрещают выезжать за границу и садиться за руль

Портрет злостного неплательщика алиментов составили в Приморье. Фото: ИА PrimaMedia

Более 100 миллионов взыскали с должников по алиментам в Приморском крае с начала 2019 года, самые эффективные меры, применяемые к уклонистам — запреты выезжать за границу и садиться за руль. Об этом ИА PrimaMedia сообщает со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП) по Приморскому краю. Ведомство отчиталось по результатам работы в текущем году и составило портрет приморского неплательщика алиментов.

В структурных подразделениях УФССП России по Приморскому краю в 2019 году находились 16,5 тысяч исполнительных производств по алиментам. Значительная доля должников проживают в городской местности; 62% из них – жители Владивостока, Уссурийска и Находки.

Среди неплательщиков алиментов 80,1% составляют представители сильного пола и только 19,9% — женщины. Средний возраст таких уклонистов — 36-38 лет. "Это свидетельствует об их трудоспособности", — подчеркивает пресс-служба УФССП. Согласно статистике, 5,1 тысяч отцов и 902 матери, не выполняющих свой родительский долг, официально трудоустроены. Добровольно выплачивают алименты только 1,3 тысячи мужчин и 347 женщин, к остальным приходится применять жесткие меры.

В то же время 53,3 % родителей, не опаливающих алименты, нигде не работают.

На неплательщиков приставы воздействуют комплексно. Самыми эффективными мерами, как сообщает УФССП, являются ограничения в праве выезда за пределы РФ, в управлении транспортным средством, наложение ареста на имущество.

По отношению к должникам-мужчинам наиболее эффективной мерой остается запрет садиться за руль. В 2019 году при наличии средней задолженности по алиментным обязательствам у мужчин в размере 45,5 тысячи рублей к неплательщикам было применено 2,2 тысячи ограничений на право управления транспортным средством, 6,3 тысячи ограничений в праве выезда за пределы РФ, наложено 1,3 тысячи арестов на имущество. "Указанные мероприятия позволяют обеспечивать взыскание как текущих платежей, так и задолженностей по алиментам и исключают рост средней суммы задолженности", — сообщает служба приставов.

В 2019 году к административной ответственности за неуплату алиментов в Приморье были привлечены 879 неплательщиков. Из них должников-мужчин — 674 человек (76,6 %), женщин — 205 (23,4%).

В случае выявления повторного факта уклонения от выполнения своих обязательств, определенных судом, должникам грозит уголовная ответственность. В текущем году к уголовной ответственности, предусмотренной ч.1 ст. 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей) были привлечены 213 мужчин и 160 женщин.

В результате применяемых мер принудительного исполнения общая сумма взысканных средств в 2019 году составляет 103,4 млн. рублей, сообщили в УФССП.