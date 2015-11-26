Спустившаяся резиновая лодка подвела рыбака в бухте Тихая

Мужчину, призывавшего к помощи, заметили члены экипажа танкера "Таганрог"
Происшествия 12:17
Спустившаяся резиновая лодка подвела рыбака в районе бухты Тихая. Фото: ИА PrimaMedia

Рыбалка в бухте Тихая едва не закончилась трагедией для жителя Владивостока. Мужчину подвела спустившаяся резиновая лодка, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Сообщение о чрезвычайной ситуации поступило в дежурную часть спасательной службы ранним утром 1 июня.

Рыбак, отчаянно призывавший к помощи, был замечен в 05:05 в районе якорной стоянки № 81 бухты Тихая, вблизи танкера "Таганрог". В 05:30 катер сотрудников поисково-спасательного отряда ДВРПСО отправился ему на помощь.

Но спасателей опередили члены экипажа танкера "Терней", стоящего в районе якорной стоянки №80. Они подняли мужчину на борт.

На берег рыбак был доставлен на катере сотрудников МЧС. По информации спасательной службы, медицинской помощи в данном случае не потребовалось.

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