Трассу "международного значения" Владивосток–Находка–Порт Восточный бетонируют в Приморье

Участок длиной 1,7 километра откроется уже в этом году
Общество 16:22
Строительство ключевого объекта международного коридора "Приморье-1"" продолжается в Приморье. Фото: ИА PrimaMedia

Строительство ключевого объекта международного коридора "Приморье-1"", трассы Владивосток–Находка–Порт Восточный продолжается в Приморье. Ход работ проинспектировала врио вице-губернатора Приморья Елена Пархоменко, сообщает ИА PrimaMediaсо ссылкой на пресс-службу администрации края.

Сегодня подрядная организация, компания "Трансстроймеханизация", укладывает бетон на подходах к развязке в районе совхоза Силинский. Работы выполнены на первых 400 метрах, толщина бетонного покрытия при этом составляет 24 сантиметра. Параллельно продолжаются работы по устройству основания дороги.

Как сообщает представитель компании-подрядчика, в этом году должен быть открыт участок длиной 1,7 километра дороги Владивосток–Артем.

Также продолжается строительство моста через реку Артемовка и последующей за ним эстакады.

Всего на строительстве объекта заняты около 1200 человек и свыше 100 единиц техники.

По словам Елены Пархоменко, данный объект будет способствовать росту экономики всего Дальнего Востока. В рамках коридора "Приморье-1" он обеспечит эффективное транспортное сообщение с Китаем и будет способствовать росту грузооборота.

Трасса Владивосток–Находка–Порт Восточный является частью международного транспортного коридора "Приморье-1", напоминают в администрации края. Первый этап проекта – участок в районе Артема протяженностью 18 километров – был сдан в 2016 году. Сейчас выполняются работы по реализации второго этапа – от Артема до Царевки, длиной 25 километров. К концу 2020 года на новой трассе появятся три транспортных развязки – в районе совхоза Силинский, поселков Шкотово и Царевка, а также 16 мостов общей длиной 1,7 километра, 12 путепроводов и эстакада общей длиной почти два километра.

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