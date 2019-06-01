"Зенит" научит - большой праздник футбола прошел во Владивостоке

Фоторепортажи

"Зенит" научит - большой праздник футбола прошел во Владивостоке

Большой праздник футбола состоялся на центральной площади Владивостока 1 июня, в День защиты детей, под эгидой "Большого фестиваля футбола". Это мероприятие не только подарило яркие эмоции юным футболистам, но и открыло кому-то из них дорогу на тренировочный сбор в Санкт-Петербурге.

Представители "Зенита" дали мастер-классы начинающим спортсменам. При помощи специальных тестов тренеры "Газпром"-Академии выбрали шесть лучших игроков в возрасте от 8 до 12 лет. Победители поедут на тренировочный сбор в Северной столице, который пройдет в академии сине-бело-голубых с 29 июля по 11 августа. Ребятам оплатят перелет и проживание, а главное – их ждет богатая спортивная, образовательная и культурная программа.

Фестиваль футбола пришел во Владивосток в том числе благодаря спонсорской поддержке. Slavda Group, лидер Дальнего Востока по производству минеральных вод и напитков на их основе, выступил партнером этого события во Владивостоке. Организаторами фестиваля, направленного на продвижение и развитие детско-юношеского футбола, являются футбольный клуб "Зенит" и АО "Газпромбанк".

Подробности праздника – в фоторепортаже ИА PrimaMedia.

1.06.2019

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