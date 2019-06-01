Зажигая сердца: конкурс "Возможности безграничны" завершился во Владивостоке

В День защиты детей, 1 июня, на сцене Приморского краевого драматического театра молодежи прошел финальный этап открытого краевого смотра-конкурса талантов среди детей с ограниченными возможностями здоровья "Возможности безграничны".

На сцену вышли юные артисты от 8 до 15 лет. Конкурсанты состязались в четырех номинациях – вокал, художественная декламация, инструментальное исполнение и театральный жанр.

Так, в номинации "вокал" участники демонстрировали свои способности в сольном и хоровом пении. В номинации "художественная декламация" — читали стихи, в том числе собственного сочинения. В номинации "театральный жанр" коллективы представили малые сценические формы, моноспектакли, этюды, сцены из спектаклей и пьес, имеющие композиционно законченный характер.

Жюри оценивало мастерство, артистизм и творческие способности участников.

По итогам конкурса победители и лауреаты получили награды.

Дипломантам (по 2 человека в каждой номинации) вручили дипломы и благодарственные письма администрации Приморского края, общественных организаций.

Также все участники финального тура вместе со своими группами поддержки (всего 50 человек) были награждены билетами на премьерный спектакль "Планета Д" (режиссер Алексей Красный, г. Санкт-Петербург).

Лучшие моменты конкурса – в фоторепортаже ИА PrimaMedia

Напомним, что девиз конкурса: "С верой в себя, с надеждой на будущее, с любовью к людям – ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ!". Организаторами этого ежегодного события являются Приморское региональное отделение Всероссийского общественного движения "Матери России" и Приморский краевой драматический театр молодежи при поддержке Администрации Приморского края.

1.06.2019