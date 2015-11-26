"Фестиваль большого футбола" прошел во Владивостоке

Мероприятие открыло дорогу детям на тренировочный сбор в Санкт-Петербурге (видео)

"Большого фестиваля футбола" прошел во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia

Большой праздник футбола состоялся на центральной площади Владивостока 1 июня, в День защиты детей, под эгидой "Большого фестиваля футбола". Это мероприятие не только подарило яркие эмоции юным футболистам, но и открыло кому-то из них дорогу на тренировочный сбор в Санкт-Петербурге.

Представители "Зенита" дали мастер-классы начинающим спортсменам. При помощи специальных тестов тренеры "Газпром"-Академии выбрали шесть лучших игроков в возрасте от 8 до 12 лет. Победители поедут на тренировочный сбор в Северной столице, который пройдет в академии сине-бело-голубых с 29 июля по 11 августа. Ребятам оплатят перелет и проживание, а главное – их ждет богатая спортивная, образовательная и культурная программа.

Участников спортивного праздника поздравила врио вице-губернатора Ирина Медведева. Она подчеркнула, что игра в футбол объединяет миллионы поклонников по всему миру. "Очень хочется, чтобы наши мальчишки тоже и получали знания, и имели возможность набраться опыта", – отметила она.

Отметим, столица Дальнего Востока стала первым российским городом "большой футбольной волны", запущенной известным клубом "Зенит" из Санкт-Петербурга совместно с АО "Газпромбанк" при поддержке администрации Приморского края.